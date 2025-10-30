出訪不忘血拚！川普兩核心女幕僚現身慶州街頭 遇南韓YTR捕捉互動親切

記者蒲世芸／綜合報導

人都來到韓國了，怎能忘記逛街血拚！川普的兩名核心女性幕僚，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）以及白宮新聞聯絡顧問馬丁（Margo Martin）被拍到現身南韓慶州的熱門景點「皇理團路」（황리단길）。兩人都是川普最親近、也最具代表性的年輕女性幕僚。李威特與馬丁和其他隨行人員一同來到一家義式冰淇淋店，正悠閒坐著等待冰品，意外成為現場遊客和網友焦點。

李威特（中）和馬丁（右）以及其他美方隨行人員現身慶州街頭。（圖／翻攝自YT頻道일롱 머스크 @elongmuskkk）

根據南韓YouTuber「일롱 머스크」29日直播畫面，兩人在店內時，「일롱 머스크」熱情向他們表示：「您好，我愛川普！」李威特也笑著回應：「我們也愛川普！」這段親切互動立刻引發熱議。

就在此之前，兩人還被拍到出現在慶州市區一場由保守派團體「自由大學」主辦的集會現場。群眾高舉美韓國旗，高喊「李在明下台」、「尹錫悅回歸」與「彈劾無效」等口號。李威特和馬丁則拿起手機錄影，露出好奇又興奮的表情觀察現場氣氛。

28歲的李威特被稱為「川普的嘴」，川普甚至曾誇讚她：「她的嘴就像機關槍一樣快，是史上最棒的發言人！」而另一位女性幕僚馬丁，則是負責現場拍攝與上傳川普相關影片與照片，速度之快甚至超越隨行媒體團。由於外型神似川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），還曾被美國媒體誤認為「總統夫人」，在新聞畫面上鬧出烏龍。

