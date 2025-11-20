出訪也要關心南北韓和平！李在明投書埃及媒體 呼籲勿放任北韓核武升級

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統李在明結束阿拉伯聯合大公國（UAE）訪問行程後，20日正式出訪埃及，展開中東與非洲行的第二站。他此行不僅著眼經貿合作，也藉由投書埃及國營媒體《金字塔報》，明確向外界傳達韓方在朝鮮半島和平、南韓與埃及關係、以及韓國對中東角色的最新願景。

李在明出訪期間投書埃及媒體，盼各界關注韓半島和平。（圖／翻攝自青瓦臺）

投書埃及媒體談北韓核議題

據韓聯社20日報導，李在明在《金字塔報》的投書中強調，當前南北韓對話中斷、北韓核能力持續上升，情勢已無法再置之不理。他也直言：「不能讓南北韓對話中斷，不能放任北韓正提升核武能力的現況，我抱持著必須開啟韓半島和平共存、共同成長新時代的信念。」他並提出韓方未來的方向，將以「實用且分階段的方式」推動朝鮮半島無核化，並希望埃及給予支持。

廣告 廣告

李在明表示，南韓會從可行領域開始，逐步擴大南北交流，也將積極協助北韓改善與國際社會的關係，打造一條通往「和平共存與共同成長」的新道路。

強調韓埃共同經驗

李在明指出，南韓與埃及其實有相似的外交經驗，都能理解區域和平不可能光靠某一國家。他讚揚埃及在加薩危機中展現的外交韌性：「埃及在過去兩年不曾放棄調停對話」，而南韓也在東北亞追求和平超過70年。

因此，他期望韓國與埃及能讓「和平合作」的幅度更廣，並延續過去長期互相支持的基礎。

從文明到經貿

在投書中，李在明以「文明類比」拉近兩國距離。並強調「締造漢江奇蹟的韓國，願意加入埃及開創尼羅河奇蹟的旅程。」另外，在經貿方面，李在明提到自1995年建交後，三星、LG在埃及設廠生產電視、洗衣機及智慧手機，證明兩國經濟合作已具深厚基礎。

文化交流也在升溫，他表示很感動「埃及人已被韓國音樂與韓劇吸引」，並認為教育、文化等領域都應持續深化合作。

為何選擇出訪埃及與土耳其？

令外界相當好奇的是，為何李在明此行選擇了埃及與土耳其？根據南韓政府說法，因兩國都自視為中東和非洲的「區域強權」，具備帶動周邊能力，是韓國深化影響力的關鍵節點。

李在明剛結束阿聯行程，就馬不停蹄要前往埃及訪問。（圖／翻攝自青瓦臺）

埃及是傳統阿拉伯與非洲的代表國，人口超過一億，歷史上曾是阿拉伯世界的門面，近年也在以巴議題中扮演重要調停者。李在明抵達埃及後，將與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）舉行會談，並在開羅大學發表南韓的中東政策構想。開羅大學也是美國前總統歐巴馬於2009年向伊斯蘭世界發表歷史性演說的地點。

而土耳其則被認為是另一個「區域強國」，同時是北約成員、擅長在美俄之間取得平衡的戰略型國家。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長年以「新鄂圖曼主義」擴張影響力，並在敘利亞、利比亞等地展現存在感。土耳其更是韓戰主要參戰國之一，亦長期與南韓在國防工業合作，包括K-9自走砲與K-2「黑豹」戰車技術的輸入。

中東外交全面升級

在訪埃及前，李在明已與阿拉伯聯合大公國（UAE）總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）會面，簽署AI、醫療、文化、能源、國防等領域的合作備忘錄，雙方同意把關係提升至「特別戰略夥伴」。

接下來完成埃及行程後，李在明將前往南非出席G20峰會，最後於24日至25日對土耳其進行訪問，預計在防衛、核能、醫療與生技領域推動新一波合作。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

特務個資被看光！美國CIA專門投保公司 竟曾遭中國企業收購

煞到中共高官女！哈佛已婚前校長戀愛腦 向艾普斯坦訴苦：她好美我完了

傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證

中國遊客改去南韓玩 韓網友崩潰：餐廳和街上又要變吵鬧髒亂了

