出訪帛琉 蕭美琴：用軟實力助友邦永續發展
[NOWNEWS今日新聞] 副總統蕭美琴啟動「帛榮專案」，他今（9）日視察Malakal島開發計畫執行情形，並參訪帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心。蕭美琴表示，相信所有台灣人都會引以為榮，因為台灣是世界良善的力量，台灣的外交係以軟實力與技術協助友邦永續發展，符合在地居民需求，與他們一起共榮發展，這也是此次「帛榮專案」的重點。
蕭美琴抵達長堤公園後，首先聽取台灣世曦工程顧問公司簡報開發計畫願景及Malakal島介紹，並在帛國人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）及科羅州州長魯迪姆（Eyos Rudimch）陪同下參訪長堤公園，瞭解我國協助帛琉開發遊憩設施供當地民眾與遊客使用情形。
隨後，蕭美琴一行前往帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心參訪，分別視察臭肚魚幼苗區、種魚區、種海參池及虱目魚種魚池等；同時聽取技術團說明虱目魚養殖計畫，並於虱目魚池投餵飼料。最後也步行至硨磲貝復育中心，聽取帛琉漁業局說明硨磲貝復育狀況，見證帛琉為達永續漁業目標，在水產養殖領域所展現的成果。
台帛合作對當地居民有具體貢獻
蕭美琴結束行程前也接受媒體提問。蕭美琴表示，此次訪問帛琉其中一項任務，即是了解與見證台帛過去努力合作推動的成果，今日參訪長堤公園聽取世曦工程團隊說明相關規劃，未來他們也會持續與當地居民溝通，確保各項建設符合在地居民需求，期盼讓帛琉除了海洋風光吸引遊客，也能透過建置陸上設施打造新的亮點。
蕭美琴談到，帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心也是台帛合作的重點，台灣技術團過去幾年在此養殖虱目魚等食用魚種，有助在地經濟發展。由於帛琉相當重視海洋保育，因此在食用魚供應方面，推廣養殖產業仍是重要發展方向。
蕭美琴提到，總統惠恕仁也親自向他說明其對國家發展的願景及規劃，其中即包括推廣養殖產業，以虱目魚為例，除作為食用魚種外，也希望可作為鮪魚的釣餌之用，未來台灣專業的技術團會持續發展既能兼顧帛琉生態又符合經濟所需的產業模式。
對於參訪帛琉國家醫院，蕭美琴指出，醫療合作一直是台帛合作的重要領域，尤其帛琉與台灣都共同面臨人力短缺問題，衛福部林靜儀次長過去也多次到訪帛琉了解醫療需求，近幾年在衛福部、外交部努力下，持續協助帛方導入數位醫療新技術、建置遠距醫療等相關數位基礎設施，並提升檢測能量，可見不管是技術團或醫療團，台帛之間的合作對當地居民都有具體貢獻，未來也會持續努力。
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