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出訪歐洲第一站德國尋求國際合作 盧秀燕：為台中下一步累積機會 137

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／綜合報導

台中市長盧秀燕6日率團啟程前往歐洲，6日至15日出訪德國、捷克及奧地利，展開為期10天的城市外交行程。盧秀燕今（9）日稍早於臉書發文表示表示，歷經近20個小時飛行、跨越9000多公里，歐洲行程第一站來到德國柏林。她提到，這次出訪不只是城市交流，更希望為台中尋找更多國際合作機會，讓世界看見台中，也把世界的成功經驗帶回台中。

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「副議長來過台灣4次，喜歡喝茶、吃鳳梨酥。」盧秀燕表示，出訪歐洲第一站，隨即拜會布蘭登堡邦議會副議長Rainer Genilke，剛好台中有頂級的梨山茶和最棒的糕點，雙方的交流在美食的陪襯下更拉近彼此距離。

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盧秀燕也拜訪柏林市副市長Stefan Evers，以及柏林市政府文化廳副廳長Alexander Straßmeir，針對智慧城市、公共運輸、綠能轉型、產業創新及人才培育等議題深入交換意見，也分享彼此在城市治理上的經驗。

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盧秀燕指出，德國是全球工業與科技發展的重要指標，而台中則是台灣精密機械、智慧製造及高科技產業的重要基地。面對能源轉型、氣候變遷及全球產業鏈重組等挑戰，城市之間更需要攜手合作、相互學習。她強調，城市外交不是一次拜訪，而是為城市的未來鋪路。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。

照片來源：翻攝自盧秀燕臉書

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