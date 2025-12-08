出貨旺季退場 貨櫃船運價再度轉跌
根據英國航運相關網站引述，隨著聖誕節出貨旺季告一段落、貨量走弱，貨櫃船運價再度轉跌。據上海航交所在十二月五日公布最新資料顯示，上週上海出口貨櫃運價指數（SCFI）下跌五點五點，至一千三百九十七點六三點，週跌幅為零點三九％，四大遠洋航線中，僅地中海航線維持上漲，其餘都呈現下滑。
遠洋線部分，遠東－美西每FEU運價下跌八十二美元，至一千五百五十美元，週跌幅五點零二％；遠東－美東，每FEU下跌一百一十三美元，至二千三百一十五美元，跌幅四點六五％。遠東－歐洲，每TEU運價下滑四美元，至一千四百美元，週跌幅零點二八％；遠東－地中海線則上漲六十八美元，至二千三百美元，週漲幅達三點零五％。
近洋線部分，遠東至日本關西與關東線每TEU運價分別維持在三百一十二美元與三百二十一美元，都與前一週持平。遠東至東南亞與遠東至韓國線均上漲三美元，來到五百四十三美元；另遠東至韓國部分航段與前週持平。
分析師表示，受美國線貨量疲弱與船隊持續擴張雙重壓力影響，運價偏弱。十一月底美西線每FEU運價曾探至約一千三百美元成本價水準。為避免運價破底，航商在十二月初首週喊漲約六百美元，但由於貨量不足，出現「先漲後跌」情況，目前美西線約維持一千五百美元、美東線約二千二百美元。
值得注意，在淡季下航商並未大幅啟動空白航班，部分大型聯盟更積極搶市占率，檯面美西運價雖在每FEU一千五百美元附近，但為爭取大客戶或提升艙位利用率，仍開出約一千三百五十美元特惠價，運價戰一觸即發。
目前中國整體裝載率約在七成上下。業界預估，美國線運價恐須等到十二月下旬至明年一月春節前備貨潮，才有望觸底反彈。部分人士則認為，若近洋線需求穩健，仍可在一定程度緩解歐美線淡季壓力。
克拉克森統計顯示，截至十一月初全球貨櫃船船隊已正式突破七千艘、達七千零七艘，總運能約三千二百七十萬TEU，三十七個月內增加超過一千艘，三年增幅達十六點六七％，為史上最快增速。另，今年九月全球貨櫃船手持訂單突破一千萬TEU，目前仍有九百九十一艘新船預計在二○二八年底前交付，未來三年貨櫃船隊總量可望突破八千艘，產能壓力持續升高。
