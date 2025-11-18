出貨量異常遭約談！解禁1天狂賣5.7萬顆毒蛋…文雅畜牧場負責人40萬交保

記者吳泊萱／彰化報導

彰化「文雅畜牧場」雞蛋被驗出芬普尼超標，又爆發疑似在移動管制期間，違規販售雞蛋等疑雲，彰化地檢署連續兩日搜索調查，昨日（17日）帶回台中「龍忠蛋行」林姓負責人，偵訊後諭知20萬交保。今日（18日）二度約談文雅畜牧場負責人，複訊後諭知40萬交保，全案依《食品安全衛生管理法》、詐欺等罪嫌偵辦中。

回顧事件發生經過，11月5日彰化縣衛生局接獲通報，文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼殘留，動物防疫所於6日啟動「移動管制」，限制雞蛋與雞隻不得出場，並採集10顆蛋品送驗。但因11月7日中央複檢結果顯示「未檢出」，因此動防所根據《動物用藥品管理法》程序，於8日下午解除移動管制，限制僅維持兩天便告終止。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標事件持續延燒，檢方二度約談負責人，訊後諭知40萬交保。（圖／彰化縣府提供）

文雅畜牧場隨即在11月9日出貨285籃、共5.7萬顆雞蛋，其中200籃售往台中「龍忠蛋行」，另外85籃由配合的蛋車轉售至新北市。台中市食安處10日前往稽查龍忠蛋行的雞蛋，14日收到檢驗報告發現芬普尼超標，立即下架回收38籃蛋，加上檢調帶回的13籃蛋，仍有149籃蛋、共2萬9800顆蛋已售出，被消費者吃下肚。

另外蛋車售出的85籃蛋，衛生局及時攔截35籃，仍有50籃、共1萬顆蛋已銷往新北市，最終只回收27籃、共5400顆雞蛋，另外4600顆問題蛋已銷售一空。

檢方調查，文雅畜牧場飼養雞隻約5萬隻，日產及出貨量約4萬顆蛋，但11月9日短暫解禁期間，畜牧場卻賣出5.7萬顆蛋，不排除可能是新舊蛋交混或未做好出貨分類，才導致出貨量多了1.7萬顆。

由於雞蛋來源不明，全案疑點重重，檢方接連兩日大動作搜索調查，先是在昨日（17日）搜索台中「龍忠蛋行」帶回林姓負責人，訊後諭知20萬元交保；今日（18日）二度約談彰化文雅畜牧場負責人，複訊後依違反食安法諭知40萬元交保，全案擴大偵辦中。

