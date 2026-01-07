出賣情報給蘇聯致情報網絡癱瘓、動機只是「缺錢」 CIA前探員獄中去世享壽84歲

1994年4月28日，美國中央情報局前探員艾姆斯被控間諜及逃稅罪，於維吉尼亞州的聯邦法院出庭。美聯社資料照片



曾出賣大量情報給蘇聯的美國中央情報局（CIA）前探員艾姆斯（Aldrich Ames），6日在獄中去世，享壽84歲。他的背叛行為持續多年未被美國政府發現，甚至在被鎖定調查後二度通過測謊；在他手上死於非命的美國線民及特工至少10人，是美國史上最嚴重的情報洩漏事件之一，而艾姆斯叛國的動機只是為了錢。

美聯社報導，聯邦監獄管理局發言人證實，艾姆斯6日在馬里蘭州的一所監獄去世。

出賣國家 動機竟是「缺錢」

艾姆斯在中央情報局任職31年，他承認從1985年至1994年被捕期間，向莫斯科提供美國機密，換取250萬美元（約合今日2億4295萬元台幣）酬勞。

他洩漏的情報包括，為美國或英國從事間諜活動的10名俄羅斯官員與1名東歐人的身分，以及間諜衛星運作、竊聽與一般的間諜程序。他的背叛行為被認為導致在「鐵幕」背後工作的西方特工遭到處決，且造成美國情報網絡癱瘓，在冷戰期間對中央情報局造成重大挫敗。

艾姆斯背叛CIA的動機是「缺錢」，他因為離婚及新女友杜普伊（Rosario Casas Dupuy）背負巨債，亟需用錢。因為工作需要，艾姆斯在蘇聯大使館內先前已建立管道，1985年4月他開始背叛美國，成為提供情報給蘇聯的雙面諜。

在未經審判的情況下，艾姆斯對間諜罪及逃稅罪名認罪，被判處終身監禁且不得假釋。檢察官表示，他多年來剝奪了美國寶貴的情報資料。

終身不曾真心悔罪「這些間諜戰爭只是小插曲」

艾姆斯對於「出於最卑劣動機（即償還債務的資金）而背叛信任」表示「深切的羞愧與內疚」。但他淡化自己造成的損害，在法庭上表示，不認為自己「顯著損害」（noticeably damaged）美國或「顯著幫助」了莫斯科。

他在法庭上說：「這些間諜戰爭只是些小插曲，多年來對我們的重大安全利益沒有產生實質影響」，他還質疑任何國家的領導人能從全球龐大的人力間諜網絡中獲得何種價值。

艾姆斯在被判刑前一天於獄中接受《華盛頓郵報》採訪時表示，從事間諜活動的動機來自「即刻且持續的財務困境」。

根據聯邦調查局（FBI）對此案的歷史紀錄，艾姆斯在維吉尼亞州的CIA總部之蘇聯／東歐處工作時，首次接觸蘇聯國家安全委員會（KGB）。他在派駐羅馬期間以及回到華府後，持續向蘇聯提供機密。

與此同時，美國情報界正拼命試圖弄清楚，為何有這麼多特工被莫斯科發現。

兩度通過測謊 終因出手闊綽被鎖定

美國政府開始懷疑艾姆斯後，他在1986及1991年兩度通過測謊，但是CIA的專案小組深入調查後，發現年薪不過6萬美元的艾姆斯，竟開始穿起訂製西服，在維吉尼亞州阿靈頓買了一間房子、而且是全額現金支付，還買了一輛積架轎車，請了外籍傭人等異常奢華的生活行為。

1993年CIA對艾姆斯的調查更進一步，對他進行電子監控，翻他家的垃圾，甚至在他車上裝追蹤器，終於掌握證據。隔年2月，在艾姆斯即將飛往莫斯科出席一場會議之前，CIA收網，逮捕他和已結婚的杜普伊。

艾姆斯的間諜活動與聯邦調查局探員漢森（Robert Hanssen）的活動重疊。漢森於2001年被捕，被指控收受140萬美元現金與鑽石，向莫斯科出售機密，他2023年死於獄中。

杜普伊對協助他從事間諜活動的較輕間諜指控認罪，被判處63個月監禁。哥倫比亞裔的杜普伊是艾姆斯的第2個妻子，也曾是CIA線人。

