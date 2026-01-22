出賣格陵蘭？川普宣布達協議框架 紐時曝光潛在內容：割地建美軍基地

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普21日突然在自家「真實社群」(Truth Social)平台宣布，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭達成了協議框架，並因為此進展，他將暫緩對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、荷蘭、英國、法國和德國的關稅制裁。川普並未透露太多協議的細節，但《紐約時報》立刻爆料，恐怕涉及格陵蘭割讓小部分土地主權予以美軍建立基地。

美國總統川普。他於21日突然發文稱，與北約秘書長呂特就格陵蘭達成了協議框架。（圖／翻攝自X平台 @BRICSinfo）

賽普勒斯模式：割地建基地

川普在21日的瑞士達沃斯論壇，可說是驚奇連發！先是在演說中承諾不會對格陵蘭動武，不久又發文稱與呂特經過會談，雙方在格陵蘭議題達成了協議框架。

廣告 廣告

川普隨後接受CNBC專訪表示，協議將包含美方的「金穹」（The Golden Dome）防空計畫和礦產開採權利，而且將是「永久」有效。北約則發布聲明強調，未來美國、丹麥與格陵蘭的三方談判，將聚焦在阻止中國與俄羅斯在該島取得立足點，不論是經濟或軍事方面。

《紐時》報導，據3名熟知內情的西方官員表示，在川普這項宣布的幾小時之前，北約各成員國的軍方首長，才在布魯塞爾討論割讓部分領土的可能性。

官員們稱，呂特本週都在推動領土妥協，但他們無法確定川普所說的框架，是否包含格陵蘭讓出小部份土地的主權，作為美軍基地使用。當中一名參與會議的官員，將這方案的概念，類比為英國在賽普勒斯的基地，這些基地都被視為英方領土。另一名聽取相關簡報的官員也指出，解決方案的參考範本，就是英國在賽普勒斯享有主權的軍事基地。

讓渡主權的說法甚囂塵上，呂特的發言人哈特（Allison Hart）出面反駁，說他「在達沃斯與（川普）總統的會面過程中，並未提議任何的主權退讓」。

北約秘書長呂特。他與川普就格陵蘭達成了協議框架，《紐約時報》爆料，恐怕涉及格陵蘭割讓領土。（圖／翻攝自X平台 @BRICSinfo）

背著格陵蘭的密約

川普與北約繞過格陵蘭談好條件，讓當地人感到困惑又不安。代表格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz）即嗆聲：「沒有我們的參與，北約無權就格陵蘭進行任何談判。任何關於我們的決定，都不能沒有我們的參與。」

在格陵蘭西部經營雪橇狗中心的勞里岑（Anso Lauritzen），讀過了川普的發文也是滿心疑惑：「他是獨自行動？我們設法瀏覽了所有媒體，但仍無法了解內容。你覺得他們同意了什麼？這些都是我所想知道的。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普稱不對格陵蘭動武 丹麥不相信點這問題：威脅並未消失

國際／美歐貿易戰警報解除！美股狂拉情緒反轉 日股續挫韓股創高

台股盤前／川普關稅暫緩助攻美股！台指夜盤大漲255點 台股拚開高回穩

川普達格陵蘭協議框架！美股全收紅 道瓊飆漲588點、那指漲270點

