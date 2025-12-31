出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到

娛樂中心／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。

今（2025）年睽違已久推出新專輯《Pleasure》的台灣流行天后蔡依林，昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，將在大批粉絲的陪伴下一路唱到2026。這場耗資9億新台幣打造的演唱會，以「慾望及愉悅」為核心概念，多個奇幻華麗場景昨日首度曝光，其中蔡依林「馴服」30公尺高大巨蟒的一幕，更是震撼現場4萬名歌迷。

謝盈萱IG上傳蔡依林站上蛇頭舞動的超狂場面。（圖／翻攝自IG@yx_hsieh）





而影后謝盈萱30日當晚也坐在大巨蛋觀眾席，全程目睹天后蔡依林站上巨蟒嗨翻唱跳的震撼場面。謝盈萱隨後透過IG限動上傳超近距離片段，畫面可見蔡依林身穿超貼身薄透戰袍，站立在巨型蛇頭造型的舞台裝置上，現場搭配燈光與煙霧效果，營造出強烈的視覺張力與戲劇感。蔡依林單手高舉、另一手持麥克風演唱，穩穩站在蛇頭上，宛如完美馴服巨獸一般。

極具舞台張力的視覺效果震撼到謝盈萱，她感性寫道「怎麼辦到的？！我有一百個問題想問，在這個2025年終看演唱會的晚上。即使我也沒辦法確定，這個演唱會應該已經不只是個『演唱會』。充滿戲劇張力的表演，在聲光，舞台設計，編導舞蹈，主題呈現，各個面向都推向極致的演出。是如此幸福又酣暢淋漓的一晚」。

原文出處：蔡依林「45歲極致視角」被出賣！謝盈萱驚「怎麼辦到的」目睹當眾蛇出來

