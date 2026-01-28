出賣黃呂錦茹？里長列9罪狀檢舉盼開除黨籍 賴苡任：將提人證物證自清

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨員列9大罪狀檢舉，賴苡任以3層面說明，強調將提出人證與物證，以證清白。（資料圖／翻攝畫面）

台北市士林區義信里里長許立丕今（28日）具名向國民黨中央考紀會具名檢舉，去年發起罷免民進黨立委吳思瑤案的召集人賴苡任用不實言論詆毀國民黨，更在台北市黨部面臨司法追殺之際，為求自保所向檢方供述之內容多是推諉卸責，甚至當起爪耙子出賣黨部主委黃呂錦茹，盼黨中央開除其黨籍。對此，賴苡任以3層面說明，強調將提出人證與物證，以證清白。

賴苡任表示，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑他選擇坦然以對、如實說明，有完整的證人、證據可以證明自己清白。賴苡任指出，早在去年11月12日尚未對外宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，便主動前往拜會許立丕，希望向許里長請益。當天雙方在里長辦公室內長談超過1小時，就地方治理、公共事務交換意見，過程氣氛融洽。當時許立丕里長亦肯定國民黨需要年輕世代投入公共事務，並對其有意投入2026年選舉表達鼓勵。然而，兩個月後前輩態度出現巨大轉變，並提出長篇實名指控，他感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。

針對相關指控內容，賴苡任以3層面說明：第一、政治層面指控，部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「50萬元」及「向民眾黨高層求官說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。

第二、司法層面指控，賴苡任說，對於司法案件的理解與看法，他尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將5萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。

第三，關於是否具備參選資格的質疑，賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。

賴苡任強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。對於相關檢舉與指控，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十地完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

此外，國民黨發言人牛煦庭在中常會後受訪也表示，中央考紀會將依程序辦理，而按照黨章規範，相關程序會先交由台北市黨部考紀單位進行釐清與調查。

