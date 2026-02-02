出身勞工家庭、扶助弱勢學生 方德隆接任高餐大校長

方德隆接任高餐大第五屆校長。(記者洪臣宏攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄餐旅大學創校30周年之際，方德隆今(2)日接任第五屆校長，他在交接典禮上表示，他主張「學藝精湛展長才」植基於以學生為中心的教育理念，認為賦予學生不只是餐旅專業的技能，對於學科知識及人文底蘊的涵養更為重要，未來將更強化學生國際移動力，以培育具備素養的「π型人才」(Pi-shaped talents)為目的。

在高餐大兩位前校長容繼業及陳敦基見證下，方德隆從代理校長陳國泰手中接過印信，陳國泰博士班指導老師正是方德隆，師生交接校長職務，傳為教育界佳話。

廣告 廣告

方德隆說，他出身勞工階級家庭，從中學教師到大學教授，乃至國立大學校長，深深體會到教育促進向上流動的功能。他近十多年來致力於弱勢學生學習扶助計畫，今天也落實治校理念的第一件事，就是募集經濟弱勢學生的捐款，加上教育部補助相對的款項，讓捐贈者的愛心加倍。

他說，獲得遴選後，每天都在思考如何讓高餐邁向國際化，落實全球永續發展目標，將綠色餐旅、低碳營運與永續創新納入課程與教學核心，他說，將努力讓學生具備回應全球永續議題的能力，使高餐大成為永續餐旅教育的重要基地。

方德隆擁有英國威爾斯大學卡迪夫學院教育學系哲學博士學位，曾在高師大擔任過主任秘書、教育學院院長、學務長等重要職務，行政資歷完整。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

LTN投票箱》北捷宣導搭捷運勿用行動電源 你怎麼看？

