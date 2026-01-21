出身路竹醫師偏鄉助學 王政卿5年捐250萬回饋鄉里

〔記者蘇福男／高雄報導〕出身高雄路竹的王政卿醫師，5年共捐助250萬元獎助學金，鼓勵偏鄉竹滬國小學子努力向學，並力挺路竹高中體育班選手培訓。

王政卿於2003年擔任「北美洲台灣人醫師協會」(NATMA)總會長期間，排除萬難帶領11名成員前往格瑞那達(Grenada)進行首次國際義診，為台灣醫療外交開啟新篇章，王政卿當年隻身赴美發展，深知台灣人在國際舞台奮鬥的不易，因此興起設置獎助學金念頭，透過余林謙回文教基金會連續5年、每年捐助50萬元，支援路竹在地學子。

該項獎助學金特別將竹滬國小畢業並升學路竹高中國高中部、其他高中或大學的學生，列為優先錄取對象，國中部學生每學期獎助3000元，高中部5000元，此外，針對錄取台大、清大、成大等頂尖國立大學或醫學系的優秀畢業生，更提供最高3萬元的培育獎學金。

助學金每年也固定補助路竹高中體育班4個重點隊伍：足球隊、舉重隊、拳擊隊及巧固球隊，每隊最高補助5萬元，作為競賽基金之用，透過穩定資金支持，減輕教練和選手負擔，讓團隊能更專注於訓練及競賽 。

路竹高中表示，為確保款項運作依法規執行且符合宗旨，校方已與基金會和王政卿醫師簽署執行合約，並成立專案審查小組進行監督。

