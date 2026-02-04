出車禍買刮刮樂換心情！30歲男「爽中100萬」 他工作不順一刮也中大獎

記者柯美儀／台北報導

新北市汐止區一間彩券行同日連續刮出100萬元及10萬元獎金。（圖／台彩提供）

農曆春節將至，最近有許多人買彩券試手氣。新北市汐止區一間彩券行傳出一天內連開2大獎！一名30歲男子因車禍，將車子送廠維修後，到彩券行轉換心情買「2000萬超級紅包」幸運刮中100萬元。同日一位工作不順遂的客人也在店員推薦下，於同一本刮刮樂中刮中10萬元。另在新北市永和區有一群年輕同事在尾牙後集資購買「2000萬超級紅包」，竟意外刮出100萬元。

新北市汐止區一間彩券行一天內接連刮出兩大獎，台彩據代理人林小姐轉述，上午一位年約30歲的年輕男子在接送兒女途中遇到小車禍，送廠維修後決定到彩券行轉換心情，隨手買2張「2000萬超級紅包」，其中一張就幸運刮中100萬元，他興奮表示「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」

廣告 廣告

同日晚間，代理人林小姐遇到一位近期工作不順遂的客人，便向他分享上午店裡刮出百萬的好消息，並提到「店內有一隻『招財蟾蜍』會帶財喔！要不要也來一張轉轉運」，沒想到這位客人在同一本「2000萬超級紅包」內挑選出一張，竟也幸運中了10萬元。

男子尾牙揪同事集資買整本刮刮樂，合力刮出大獎100萬元。（圖／台彩提供）

另一個幸運中獎故事發生在新北市永和區，台彩分享，代理人楊小姐指出，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一群年輕同事。當天一名年輕男子剛好在附近餐廳參加公司尾牙，席間吃到一半，臨時起意到彩券行試手氣，進店隨手購買一張「2000萬超級紅包」幸運刮中5000元，讓他又驚又喜，代理人楊小姐建議「刮第一張就中5000元，今天又剛好吃尾牙，運氣正旺，不如找同事們一起來集資買整本、拚個大獎！」

這名男子聽完覺得相當有道理，便立刻回餐廳號召同事們一起合資，一群年輕人瞬間塞滿櫃台湊錢選了一本「2000萬超級紅包」，沒想到刮到一半，現場忽然傳出尖叫聲，原來是其中一張幸運刮出100萬元，店內氣氛瞬間沸騰起來，一群同事開心歡呼「沒想到今年最強的年終獎金是大家合力一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得！」

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

撿到存摺是好兆頭？阿伯進彩券行一刮「抱回百萬大獎」

不沾鍋、鍋鏟「垃圾or回收？」丟錯最高罰6000元 環保局教正確處理方式

台鐵春節再加開64班車！凌晨0時開搶 國道客運最低4.2折

台灣人最愛飛「這3國」！去年出國1894萬人次破紀錄 觀光逆差破7000億

