出車禍買刮刮樂轉運 30歲男中100萬嗨翻：可以換車了

台灣彩券公司今年推出15款新春刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」最受矚目，台彩昨透露，新北市一位30歲男子上午發生車禍，決定到彩券行轉換心情，買了2張「2000萬超級紅包」，結果幸運刮中100萬元，興奮喊「可以換車了」。

台彩表示，近期陸續傳出中獎的好消息，新北市汐止區一間彩券行一天內刮出2個大獎，上午一位年約30歲男子在接送兒女途中發生車禍，把車子送廠維修後決定到彩券行轉換心情，買了2張「2000萬超級紅包」，其中一張刮中100萬元，他興奮表示，「果然要轉運還是要買刮刮樂，現在不但修車錢有了，還可以考慮換車。」

同天晚上一位工作不順遂的客人上門，代理人林小姐跟他分享上午店裡刮出100萬的好消息，並提到店內有一隻「招財蟾蜍」會帶財，問他要不要買一張轉轉運，沒想到該名客人在同一本「2000萬超級紅包」內挑選出一張，幸運中了10萬元。

台彩今年新春一共推出15款馬年限定刮刮樂，多達1479個百萬元以上的獎項，總獎金逾399億元，刷新歷年春節前發行紀錄。台彩3日透露，「2000萬超級紅包」最大獎2000萬元已在基隆刮出，是由一名移動型刮刮樂經銷商賣出，該款遊戲還有9張2000萬元頭獎還沒有人刮中。

