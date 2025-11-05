出車禍「下車排除」…客運因視線不佳、警示牌沒放百公尺撞死BMW女

社會中心／桃園報導

在排除車禍事故期間，一輛客運因天雨視線差，加上警示牌不明顯，撞死吳姓女子。（圖／翻攝畫面）

國道1號高架南向45.4K處日前發生4輛車連環追撞車禍，在排除事故過程中，其中一名駕駛BMW的吳姓女子（29歲）下車察看時，遭後方鄭姓國道客運駕駛（57歲）撞上，並被捲入車底，送醫搶救宣告不治。對此，客運業者代表指出，之所以會發生追撞事故，是因為當時擋風玻璃有雨水，進而影響視線，加上三角警示牌不清楚，才會導致憾事發生。

客運業者代表指出，事發地點正值下坡路段，且車輛行駛在車速較快的高乘載車道上；此外，經檢視肇事客運的行車紀錄器後，發現當時的天氣不是很好，擋風玻璃都有雨水，加上天色太黑，導致駕駛視線非常差。雖然先前發生的車禍事故有放置小型的三角警示標誌，但擺放位置僅在事故車輛後的一點點，沒有放在100公尺的標準距離，駕駛看到後已來不及，甚至不知道自己有撞到人。

廣告 廣告

車禍現場8車撞成一團，佔用內2車道，遊覽車車頭擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／翻攝畫面）

客運業者代表也透露，鄭姓司機在旁人告知有人被撞到車底後，心情非常低落，事發3、4個小時都還處在在驚嚇、顫抖狀態，感嘆「誰都不願發生這樣的事」；事後，公司安撫鄭姓司機，讓他只需如實敘述當時發生情況，並將行車記錄器的影像作為依據，確認當時確實有因視線不佳而未能及時反應的情形。

回顧案情，吳女3日晚上6時許，駕駛白色BMW準備返家，在行經國道1號五楊高架道南向45.3公里桃園路段，疑似未保安距撞擊前方3部車輛，造成總計4部車追撞事故，現場雖無人受傷，但在事故排除中，吳女又遭後方由鄭男駕駛的台北往新竹營大客車追撞，站於車外的吳女因此受困車底，經警消人員救出後，送往林口長庚醫院急救，但最終仍傷重不治。



更多三立新聞網報導

淡水河驚見女浮屍身分曝光…家屬認屍悲慟：不知死者為何會落水

進警局前先自拍…黃明志「經過1個多小時」離開警局律師：他目前很安全

信義雙屍女藥頭也是富二代「曾在月內買逾百包毒咖啡包」…母大義滅親

信義9億CEO雙屍案「體內驗出6種毒品」…疑混G水昏睡沒掙扎就猝死

