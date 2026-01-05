出軌人妻每次開房就「激戰3次」 還嗆尪：做開心的事

新竹一名人妻每次出軌開房間就激戰3次。（示意圖／翻攝自pixabay）





新竹一名人夫A男因為察覺老婆B女，不但在夜間出門的頻率越來越頻繁，而且開始注重衣著打扮及體香等等行為，而且更不尋常的是，對於搭肩、扶腰之類的夫妻肢體接觸異常反感，忍無可忍之下決定攤牌，質問是不是出軌，結果B女大方坦承偷情，還強調做這些行為完全沒有罪惡感。然而心碎的A男在攤牌時，已將相關言論錄音，把B女告上法院求償100萬。

根據判決書記載，A男與B女於2015年結婚，育有2名未成年子女，A男現在為部分工時人員由主管排班，無法決定自己上班時段，B女則是技術部副理，也是家中主要經濟來源，工作時間採輪班制，輪值夜班時必須等待當日營業時間結束，進行設備保養、維修工作，所以不時會工作到凌晨才下班。

雙方在攤牌時，B女坦承與麻將牌有C男第一次相約開房休息時約發生3至4次性行為，在被發現出軌前，平均約3至4天即會相約至汽車旅館開房休息一次；被發現後也還繼續交往，每週大約開房一次，每次開房間均會發生2至3次性行為，而且發生性行為的部位，不限於一般的方式。

A男質問是否清楚所作所為代表之意義時，B以毫不在乎的語氣回答，「出軌、犯法、破壞家庭？我覺得就只是做開心的事情而已。」

B女在法庭上則辯稱，A男個性退縮，無法擔負支撐家庭的責任，她獨力苦撐家庭多年，身心俱疲，雙方才會漸行漸遠，不時會提及離婚，但都是因為A男無法下定決心，才無法協議離婚，為了讓A男下定決心離婚，才會編出與C男開房間發生性行為的情節，摩鐵的開房紀錄，都是一人開房，只是怕凌晨回到家會吵醒孩子，想一個人去摩鐵泡澡放鬆。

A男曾在與B女的談話中得知，C男29歲、育有一名子女，曾被判處7個月有期徒刑的前科，於是向法院聲請調閱戶籍與刑事前科，發現資料相符，可以證明B女與C男交情匪淺，才會知道這麼多私事，加上A男還有持有2人在摩鐵外碰頭後，一起進入的影像光碟。法院採信A男的指控，B女與C男多次在摩鐵發生性行為與實情相近。

法院審酌A男在精神上所承受的痛苦，與兩造之身份、地位、教育程度、經濟能力等一切情狀，判處B女須向A男賠償25萬元，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。全案可上訴。

