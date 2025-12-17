出軌人妻羞喊「中午容易上天堂」 綠帽尪心碎提告

高雄一名出軌人妻利用賣場APP的聊天室功能傳鹹濕訊息。（示意圖／翻攝自pixabay）





高雄一對夫妻A女與B男一起從事殯葬業工作，其中A女於2024年認識同事C男之後，就開始過從甚密，逐漸演變成婚外情，甚至為了避免被丈夫懷疑，還利用購物APP的聊天室功能聯繫，大傳露骨鹹濕的對話。B男發現後大受打擊，但直到他發現A女與C男互相在病床上依偎牽手，才氣得將2人都告上法院。

根據判決書記載，B男指稱，他與B女於2014年結婚育有子女，自從2024年認識了C男後，就發現2人過從甚密，經常藉故不知所蹤，2024年8月間在Line上面發現2人的曖昧對話紀錄，9月追蹤B女的手機定位，發現在澄清湖附近的旅館，而且還發現C男的車。

B男還出示A女與C男的購物APP聊天室對話紀錄，內容包括，「我覺得你有一個厲害的地方就是硬得很快」、「因為你是我覺得很真心對我 而且你是我這一輩子目前最喜歡最喜歡的男人」、「你下面又都會偷X」、「我真的很喜歡做這件事，但是早上比較不會那麼有上天堂的感覺，跟你一樣有做有舒服就會很開心」、「中午過後做的時候就比較容易上天堂」。

2名被告方面則主張，未經同意在A女的手機裝設定位APP，也未經同意取得對話紀錄截圖，已經侵害隱私權，應排除其證據能力，在醫院牽手，是因為A女身體不舒服，2人原屬好友，這些行為並未逾越朋友之情，不能主張有這些照片，就認定有侵害配偶權的情形，A女與B男婚姻關係存在許多爭吵，導致A女精神耗弱無法正常工作，還曾聲請保護令以保障生命安全，夫妻雙方已在2025年3月離婚，應該駁回B男的告訴。

法院審酌，從聊天紀錄可以發現，2人於此期間互動往來顯已逾越男女一般社交行為，A女遭B男長期控制或家庭暴力等語縱然屬實，然其等於婚姻關係解消前，仍互負婚姻誠實義務，此非作為侵害他人配偶權之依據，B男求償200萬損害賠償金額過高，考量兩造身分地位與經濟狀況，應以20萬元為適當，逾此範圍之請求，無從准許。全案可上訴。

