出軌女優遭妻痛罵！日職強投戰績噴發 獲加薪1800萬

（記者周德瑄／綜合報導）日本橫濱DeNA海灣之星強投東克樹，在今年球季前爆出與AV女優末廣純不倫戀的醜聞，引發輿論強烈批評，但他並未因此受到打擊，本季仍繳出十四勝佳績，甚至獲得加薪九千萬日幣。東克樹近日完成續約，明年年薪將高達三億日幣，他滿意地表示球團給予充分肯定。這起不倫戀醜聞與他傲人的球場表現形成對比，意外引發棒球界與球迷的高度討論。

圖／東克樹出席球團續約記者會，宣布明年年薪將達到三億日圓的高水準。（翻攝自Instagram）

回顧這起風波，現年二十九歲的東克樹在今年一月被日媒爆料，於自主訓練期間出軌，對象是外型神似影星廣末涼子的末廣純。消息傳出後，他隨即在社群平台發文道歉，並透露已受到妻子嚴厲責備。雖然私德一度遭受質疑，但他在球場上依然發揮王牌本色，本季共登板二十四場，防禦率僅百分之二點一九，不僅再度奪下勝投王寶座，更連續三年達成投球局數規定，表現極其穩定。

在合約談判當天，東克樹帶著滿意的笑容出席記者會，強調自己對於球團開出的三億日幣年薪感到欣慰，並表示自己目前全心專注於為球隊爭奪總冠軍。針對外界頻頻詢問的大聯盟挑戰計畫，他態度相對保守且語帶幽默，直言現階段並未考慮出國發展，只希望能在日職持續締造佳績。

這場結合了腥聞與勝投的職棒傳奇，展現出球員極強的心理素質。東克樹在道歉後選擇用棒球實力說話，連續三季達成至少十三勝的壯舉，讓他從年初的公眾批評中，成功扭轉形象成為高薪一族。對於未來展望，他坦言達成連續三年穩定交出成績單的目標，確實讓他感到相當有成就感，也以此回報球團對他的信任。

