出軌尪在外租屋「同居還激戰同鄉」外籍人妻心碎怒告

新竹一名外籍人妻琪琪（化名）指控，同鄉小花（化名）與丈夫阿豪（化名）交往，阿豪甚至為小花在外租屋，同居並發生性行為。後來阿豪拋家棄子，並向琪琪索取金錢，將款項交給小花花用。氣憤之下，琪琪提告要求賠償。法院審理後認定小花侵害琪琪配偶權，判賠精神慰撫金25萬元，全案仍可上訴。

人夫出軌還租房子和小三同居

根據判決指出，琪琪與阿豪於2014年結婚並育有一子，然而小花在知情阿豪有配偶的情況下，還從2024年11月起開始與阿豪交往，阿豪甚至還租下一間房子與其同居，期間兩人多次發生性行為。阿豪更因此拋家棄子，向琪琪索要大筆金錢，事後將這筆錢交給小花，琪琪得知後身心備受折磨。

小三辯稱兩人已分手 喊：沒錢賠

琪琪怒告小花，認為小花的行為已嚴重破壞其婚姻生活的圓滿、安全與幸福，侵害其配偶權，請求精神損害賠償30萬元。對此，小花則辯稱，自己雖知阿豪已婚，但雙方目前已分手，且經濟狀況不佳，沒有錢可以賠償給琪琪，請求法院駁回元配之訴求。

法院審理後指出，侵害配偶權並不以通姦行為為限，只要行為已逾越一般社交分際，達到破壞婚姻生活的程度，即屬違法。法院認定，小花明知阿豪已婚，仍選擇交往、同住並發生性關係，已侵害琪琪基於婚姻關係所享有的身分法益，情節重大，應負侵權責任。

審酌雙方學歷、收入與經濟狀況後，判小花應負精神慰撫金以25萬元給琪琪。此外，琪琪勝訴部分得假執行，但小花若提供25萬元擔保，則可免於假執行。本案於2025年12月31日宣判，仍可上訴。

