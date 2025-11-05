出軌成性！精品老闆先後偷吃小三小四 還囂張要元配為懷孕小四安排月嫂

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

知名精品代理商、惇聚國際公司執行長洪惇學，驚爆連續偷吃事件！媒體報導，洪惇學與妻子婚後育有3子女，卻在7年前外遇小三生下一子，被元配勉強原諒後，竟又在4年前與小四外遇，再生下一女，更囂張要求妻子幫小四安排月嫂。洪男元配忍無可忍而提告，法官根據情形審理後，判洪惇學與小四須賠償元配200萬元。

洪惇學找了小三後食髓知味，竟在找了小四。（圖／洪惇學臉書）

根據《鏡週刊》報導，洪惇學外遇已非首次，當初與小三外遇時，洪男元配為了家庭勉強原諒，並讓他把小三、私生子帶回家照顧。然而洪惇學不但未有悔意，竟在4年前食髓知味再度出軌小四；更誇張的是，洪惇學夫妻在同間公司上班，洪男卻高調讓黃姓女員工當小四，兩人更經常出席公開場合，完全不顧夫妻之情。

洪妻原先為了家庭和諧仍舊選擇息事寧人，然而洪男竟得寸進尺，在小四懷孕期間要求元配幫小四安排月嫂以安心待產，加上洪男與小四依舊高調放閃、出席多個活動，讓洪男元配忍無可忍，憤而提告。

在訴訟時，洪惇學向法官辯稱，元配協助小四處理待產事宜，顯示其對兩人交往寬容接納，因此不能主張兩人侵害配偶權。不過法官認為，洪男元配不願與丈夫撕破臉而息事寧人，而小四不但知道洪男已婚，更以與其私通為傲，對洪妻極為不尊重，也嚴重侵害洪妻配偶權，故判洪男與黃女共需賠洪妻200萬元。

