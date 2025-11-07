出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉

娛樂中心／林昀萱報導

粿粿出軌王子，和范姜彥豐婚姻觸礁。（圖／翻攝自粿粿臉書）

男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。

粿粿日前拍攝一段長達17分鐘的影片談婚姻觸礁，透露范姜彥豐要求1600萬買「離婚順序」，後來又打折變成1200萬，並否認誘導范姜彥豐簽下放棄離婚財產分配，強調兩人的金錢觀和照顧觀懸殊，婚後購買的房子，自己出了8成頭期款，房貸6成也由她負擔，就連和家人的業配工作，范姜彥豐都說要分錢，將范姜彥豐塑造成吃軟飯男引起熱議。

隨著事件越演越烈，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣的片段也被挖出。粿粿在節目中表示，范姜彥豐平常都很溫柔，但是一吵架就會變得很堅持己見，「他就覺得說他沒有錯就不要道歉」。粿粿透露為此語重心長和對方溝通，表示情侶會吵架就是雙方都有問題，互相道歉才會讓感情越來越好，「他後來才比較好，不然他以前是脾氣很硬，覺得自己只要沒錯就絕對不道歉的人」。

范姜彥豐被妻子控訴一臉尷尬，強調自己是就事論事型的人，若是自己錯會道歉，但若發現事情源頭是對方，就會覺得這件事情自己一點關係也沒有，直到粿粿和他溝通才修正，在吵架後也會針對自己讓對方不舒服的地方道歉。「但是有這個磨合後，我覺得吵架後跟彼此道歉，互相有一個擁抱，反而會讓感情更好」。

