出軌超商女店員被抓包 台中人妻手握音檔告人夫 1關鍵原因吞敗訴

記者潘靚緯／台中報導

台中人妻控告丈夫出軌超商女店員，卻因關鍵對話的證據並無提到「她」是誰，無法佐證，一、二審都敗訴。（圖／資料照）

台中一名人妻抓到丈夫有小三，出軌對象疑似就是超商女店員，兩人不但一起出遊，到汽車旅館，甚至在車上發生性行為，怒告女店員並求償50萬元，人妻出示丈夫向親人認錯的關鍵音檔，及女店員上車的畫面作為佐證，但由於音檔全程僅提到「就算跟她在一起我也是跟她出去而已」、「我知道犯了錯」，未提到「她」就是女店員，畫面也無法佐證兩人有親密關係，一審判決敗訴，人妻不服上訴二審，法官仍駁回，全案確定。

廣告 廣告

台中一名人妻指控，丈夫和公司附近超商的女店員發生婚外情，兩人不但一起到北港、一中街出遊，丈夫還溫馨接送女店員上下班，甚至一起到汽車旅館，並在車內發生性行為。去年11、12月間，對方更前往丈夫的工廠宿舍獨處，事後她發現後質問丈夫，丈夫卻心虛摔壞手機阻擋蒐證，認為女店員已侵害配偶權，提告求償50萬元。

女店員辯稱，從從蒐證錄影畫面只能證明她會男方有上車或下車，但無法證明有前往汽車旅館休息或發生性行為，至於在工廠宿舍的監視器影像，是不特定多數人可出入的場所，內容也無親密動作的影像，否認兩人有婚外情。

台中地院法官勘驗幾段影片認為，影片中僅可見女店員進入自小客車的副駕駛座，或是男方進入駕駛座，以及自小客車從建築物開出的畫面，但無法確認駕駛人或乘客的身分，無法證明兩人有一同出遊前往汽車旅館，或在車上發生性行為。

另外人妻提出丈夫向親人認錯懺悔的對話，顯示「是，我知道犯了錯」、「我現在如果還有跟那女生來往，我出去被車撞死，這樣好嗎」、「我就算跟她在一起我也是跟她出去而已」、

「我不希望跟ＯＯ離婚，因為錯是錯在我在先，我沒有資格講甚麼，今天就任你們處理」，但對話中都未指出「她」為何人，無從推論訊息中的「她」就是女店員。

至於人妻指控，兩人在工廠宿舍獨處一室，沐浴後僅穿長版上衣，下半身沒穿褲子，但勘驗影像，工廠有其他人可進出、停留，為多數人可進出的場所，無法證明兩人徹夜同處一室，一審判決駁回。人妻不服上訴二審，

二審也認定台中地院認事用法並無不合，駁回上訴，全案確定。

更多三立新聞網報導

台中汽車美容廠深夜鬥毆 20警破門救出頭破血流苦主：上門討債反被揍

「拿錯壺」害3人誤喝酵素去漬粉水 中市食安處：勒令停業、最高罰1千萬

新人「拿錯壺」回沖害3顧客誤喝酸澀清潔水 喉嚨不適送醫 春水堂致歉

45歲女「偽裝樸素」竟是詐欺老手！鹿港騎車1小時面交 3度騙老翁認栽

