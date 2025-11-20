出軌風暴後事業全毀！成人平台SWAG高薪邀粿粿

藝人粿粿與王子邱勝翊的婚外情風波持續延燒，兩人均承認超越朋友界線，導致粿粿原本穩定的演藝工作幾乎全數暫停，形象重挫收入中斷。

根據最新消息指出，三方協商內情已經曝光，范姜彥豐最初開價一千六百萬元賠償，後降至一千兩百萬元，王子聲稱無力負擔並搬出過去替父親還債紀錄打悲情牌，但范姜彥豐不願再讓步，協商宣告失敗將對簿公堂。

范姜彥豐委任律師蔡鈞如透過社群發聲表示，作為代理律師信心來自證據，未來將給證據說話，顯示對官司勝訴相當有把握。

粿粿除斷了收入來源，還需忙著處理訴訟問題，經濟狀況大不如前，傳出有意分擔王子部分賠償，面臨前所未有的壓力。

就在粿粿事業陷入低潮之際，根據媒體報導，成人影音平台SWAG主動遞出合作提案。

平台看中粿粿具備啦啦隊出身的甜美臉蛋、擅長直播互動以及良好的鏡頭表現能力，願意以高報酬邀約開台，內容形式不拘，從聊生活分享心路歷程到創意類型內容都能討論。

針對合作傳言，SWAG官方回應表示目前仍在內部研議不同合作方向，平台立場一向開放不設限，隨時歡迎有想法的創作者來此重新定義自己。

官方強調只要內容合法，粿粿隨時都很歡迎，任何人都能藉由內容重新塑造自我。

SWAG向來以邀約爭議人物聞名，認為黑紅也是流量。過去曾邀約前輔導長內內、網紅家寧、統神張嘉航、陳沂、館長、孫安佐等人，成功在網路創造高話題。統神因評論黃子佼事件失言影響業配收入後登上平台直播，陳沂遭毆後也在平台聊時事並與館長合體。

不過並非所有人都接受邀約，家寧未回應專注個人YouTube頻道創作，賀瓏則被官方火速拒絕。雖然外界認為粿粿加入成人平台可能性不高，本人尚未做出任何回應，但這項邀約至少為她低迷事業打開一道狹縫。

在風波席捲之際，若她願意跨出這一步，或許能再次獲得曝光收入與舞台，甚至重新翻轉輿論方向，對仍在負面漩渦裡的她來說，這或許是一條可以重新開始的生路。

