出遊不敢用飯店毛巾 阿諾：朋友飯店打工當抹布擦馬桶

阿諾近日上公視《哈！真相大白了》錄影，暢談有關「飯店裡最髒的地方」表示，自己出遊「會帶自己的毛巾」，原因就是她曾聽飯店打工朋友分享打掃過程，手邊有房客用過的大、小毛巾「就拿過來擦擦馬桶、擦擦地板」，讓同場來賓巴鈺聽了驚問「妳朋友在哪家飯店？」主持人哈林（庾澄慶）更是直笑說「快告訴她、她要去」，引眾人笑翻。

除了出遊自帶毛巾外，阿諾也認為有些住客可能邊吃東西邊摳牙還邊轉台看電視，「最髒的肯定是遙控器」，也因此「在飯店很少看電視、多半都滑手機，不碰遙控器。」；旅遊達人融融則認為「除了遙控器，水龍頭、門把，手常碰到的地方也髒。」

「農村界林志玲」封號的主播詹舒涵則分享自己對煮熱水的瞬煮壺感到非常害怕，原來新聞界前輩曾與她分享「出去出差時，有些物品可以水煮，需要『消毒』，就會通通丟進壺裡去煮」，讓她相當害怕住飯店不敢用瞬煮壺煮水。

