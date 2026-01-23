出遊也要顧健康！藥師提醒行前備藥6原則 安心旅遊不掃興

旅行出遊能放鬆身心，但若在旅途中出現腹瀉、便秘、消化不良、暈車暈船、頭痛或感冒等身體不適，不僅影響行程，更可能讓遊興大打折扣。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師許筑鈞提醒，民眾出發前做好自我用藥準備，是確保旅途順利的重要關鍵。

出遊基本用藥原則

許筑鈞指出，外出旅遊時用藥安全不容忽視，並提出六項基本用藥原則，協助民眾安心出遊。首先，切勿服用來路不明或他人提供的藥物；其次，應注意藥品保存條件，避免高溫、潮濕或陽光直射，搭飛機時藥品建議放置隨身行李，以免因高空溫差影響藥效。緊急用藥如氣喘吸入劑或硝化甘油，更應隨身攜帶以備不時之需。

此外，出發前也要確認藥品仍在有效期限內，且未出現變質或變色情形；旅遊用藥的成分，應以曾經使用過、身體適應的藥物為優先，以降低副作用或過敏風險。若是出國旅遊，還需事先了解目的地對藥品攜帶的相關法規，以免誤觸當地法律。對於兒童、孕婦、長者及洗腎病人等特殊族群，更應在出發前諮詢醫師或藥師，確保用藥安全。

慢性病患藥量要備足

在旅遊藥品準備方面，許筑鈞建議，慢性病患者務必攜帶足量藥物，並預備比實際行程多三至五天的藥量，以因應行程延誤或突發狀況。藥品應保留原包裝與藥袋，並清楚標示姓名與用法，出國者更可攜帶醫師處方或診斷證明，以利通關或海外就醫。同時，將目前服用的藥品名稱、用法、用量及藥物過敏史列成清單隨身攜帶，也有助於當地購藥或就醫時參考。

針對旅途中常見的腸胃不適，建議準備止瀉藥、腸胃蠕動調節藥、制酸劑或腸胃藥，若前往衛生條件較不穩定的地區，則可攜帶口服電解質粉，以預防腹瀉導致脫水。若腹瀉合併高燒或血便，應立即就醫，不宜自行長期服藥。

感冒與發燒止痛藥也是旅遊常備藥品之一，可視需求準備退燒止痛藥、流鼻水或鼻塞藥、止咳化痰藥，但需特別注意避免同時服用多種含有相同成分的藥物，以免造成肝腎負擔。

準備急救藥物很重要

此外，旅途中接觸花粉、塵蟎、昆蟲或不熟悉食物，可能引發過敏反應，建議攜帶口服抗組織胺藥物、止癢藥膏或低劑量類固醇外用藥。曾有嚴重過敏史者，則應依醫師指示準備急救藥物。外出活動時，也可準備防蚊液與舒緩紅腫的外用藥品。

外傷與特殊用途藥品同樣不可忽略。簡易急救用品如消毒棉片、紗布、OK繃、抗生素藥膏及彈性繃帶，可應付擦傷或扭傷等狀況；容易暈車、暈船的民眾，則可在搭乘交通工具前依指示服用止暈藥。長途飛行者可攜帶人工淚液預防眼睛乾澀，前往高山或流行病區，也應事先諮詢醫師或藥師是否需要預防性用藥或接種疫苗。

許筑鈞強調，完善的用藥準備是安心旅遊的重要後盾，正確選擇、攜帶與使用藥品，能在身體不適時即時應對，讓旅程更安全順利。不過，若出現嚴重不適，仍應儘速尋求醫療協助。她也建議民眾在出發前一至兩週，攜帶個人用藥清單諮詢藥師，依旅遊地點、天數及健康狀況做好準備，才能安心出遊、健康返家。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

