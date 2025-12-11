出遊全身紅疹以為蟲咬 多日不退才知長水痘

（中央社記者曾以寧台北11日電）8歲的小慈出遊後身上出現許多紅疹，家長以為是蚊蟲叮咬，卻持續2、3天未消退，就醫才知長水痘。醫師提醒，水痘症狀還有發燒、倦怠，傳染力極強，若成人感染恐比孩童更嚴重。

小慈幾天前去南部玩，回來後發現，四肢和身上出現許多紅疹，爸爸原懷疑是在鄉間時被蚊蟲叮咬，但紅疹持續2、3天都沒有消退。就醫時，小慈喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢出現許多紅色丘疹及少許透明小水疱，此外還有流鼻水，但沒有發燒、咳嗽或頭痛等症狀，體溫也正常。

經書田診所小兒科主任醫師蘇軏診斷，小慈是感染水痘。因曾接種1劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，蘇軏開藥治療，並建議小慈在家隔離休養，4天後回診追蹤時，大部分病灶均已結痂。

蘇軏說明，水痘的症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，然後向四肢蔓延。皮疹剛出時是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」的水疱；後續水疱會乾掉結痂，並可能伴隨發燒、倦怠及頭痛等症狀。

打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，蘇軏表示，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱，併發症發生機率也較低；打過水痘疫苗卻又得水痘者，無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

但蘇軏提醒，成人感染水痘症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療；同時會建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否接種疫苗。

蘇軏指出，水痘病毒的傳染力很強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止，都有傳染力；因此即使症狀不嚴重，也應該加強清潔，盡量在家裡休息，不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。

國內自2004年開始，針對滿1歲的幼兒全面施打1劑水痘疫苗，蘇軏表示，此可提供約86%保護力，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘，自費接種第2劑水痘疫苗可將保護力提高到98%。（編輯：吳素柔）1141211