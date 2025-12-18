出遊前要看清！39家旅行社解散、12家遭廢止執照 觀光署公布最新黑名單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
寒假與春節連假將至，國內外旅遊市場逐漸升溫，不少家庭已開始規劃親子出遊行程。交通部觀光署近日公布最新旅行社營運狀況，提醒民眾在報名行程前務必提高警覺，截至12月18日止，已有39家旅行社解散或停業，消費者若未審慎查證，恐影響旅遊權益。
觀光署依《發展觀光條例》第43條公告，114年1月1日至12月17日期間，遭廢止或撤銷旅行業執照、被列為拒絕往來戶，或自行申報停業、解散的旅行社名單，已統一公布於觀光署官網。觀光署強調，依法停業或解散的旅行社不得繼續營業，若旅客仍發現其對外招攬生意，可檢附相關事證向主管機關檢舉。
名單如下：
共有39家旅行社解散：
犇發國際旅行社
來客喜旅行社
台光大國際旅行社
永迎旅行社
盼遊國際旅行社
猴思特旅行社
新南向旅行社
藍灣旅行社
鯨宇國際旅行社
晟源旅行社
福倉旅行社
秘樂旅行社
天鷹旅行社
易瀚國際旅行社
易凱旅行社
天南旅行社
澎式日常旅行社
香格里拉旅行社
怡安旅行社
龍慈旅行社
朋來旅行社
東航旅行社
芊芊旅行社
興南旅行社
菁喜旅行社
比利旅行社
軒漢旅行社
博亞國際旅行社
捷誠旅行社
浩展國際旅行社
動力澎湖旅行社
巨麗旅行社
愛遊天下國際旅行社
菁英旅行社
特芙樂國際旅行社
佳寶旅行社
軒瑜旅網旅行社
四海一家旅行社
鄉閣旅行社
12家經觀光署廢止或撤銷旅行業執照：
全球國際旅行社
松愛國際旅行社
諦陽旅行社
朝桂旅行社
新成長旅行社
台灣風獅旅行社
寶鑽旅行社
富康旅行社
世航旅行社
楓蓮旅行社
翔展旅行社
萬豪國際旅行社
旅行業保證金經扣押或執行旅行社：
世航旅行社
朝桂旅行社
草屯旅行社
井昇旅行社
連晟旅行社
翔展旅行社
喜泰旅行社
休遊旅行社
跳島在地日常旅行
自行申報及主管機關副知停業旅行社：
（本名單是指114年曾經核准停業旅行社，但旅行社均得於停業期間申辦復業）
樺宇旅行社
福安旅行社
遠輪旅行社
經典旅行社
江山旅行社
小馬國際旅行社
百飛旅行社
詠泰旅行社
臺灣國際旅行社
享台灣旅行社
優質旅行社
光陽旅行社
台塑旅行社
運通國際旅行社
金興旅行社
二姐旅行社
瑞麒旅行社
再興國際旅行社
大宏旅行社
遇見國際運通旅行社
昇漢旅行社
永豐旅旅行社
台灣便利旅行社
嗨澎湖旅行社
中證旅行社
天王遊旅行社
米飯旅行社
啟程旅行社
安美旅行社
亞馨樂活旅行社
大來國際旅行社
享玩旅行社
和成旅行社
百世旅行社
跨海旅行社
星辰旅行社
日暉國際綜合旅行社
天齊旅行社
迦勒興旅行社
金元玉旅行社
亞洲旅行社
米淇國際旅行社
菲美運通旅行社
華夏國際旅行社
經典旅行社
觀光署特別提醒消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動、購買國際機票或郵輪商品出遊，應多注意以下事項：
1.參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團；合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員名單，可至觀光署行政資訊網消保事項專區查詢。另每季旅行團「參考售價」可至中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含之項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準（例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等）。
2.購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求；匯款繳費應確認帳戶為旅行社所有，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。另旅客得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。
3.郵輪旅遊日益盛行，考量郵輪國外旅遊與一般國外旅遊之屬性、操作方式不盡相同，且涉及國際郵輪規範，建議消費者於購買郵輪旅遊商品前，務必先請旅行社提供完整資訊，如郵輪航程之變更、取消、延誤、解約之退費、設施設備與其相關費用等資訊，瞭解後再決定是否購買，亦請將郵輪航程相關之廣告、文宣、航程表或說明會之說明內容等資料保存，以作為萬一發生糾紛時，其責任歸屬釐清及求償對象之證明，保障自身權益。
4.選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局（下稱領事事務局）網站及中華民國大陸委員會（下稱陸委會）網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。另於出國前請檢查護照效期是否6個月以上。
