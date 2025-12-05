出遊注意！日本山口縣宇部市「瓦斯大範圍故障」 已傳至少21起火警

即時中心／林耿郁報導

日本山口縣宇部市發生瓦斯全面故障事件，由於某處「整壓器」故障，導致當地家庭瓦斯壓力暴增至平時12倍，引發多起瓦斯外洩、火災等事故，還有2人因此受傷。

出遊注意！天然瓦斯是許多都市民眾不可或缺的生活必需品，但如果管線出現問題，很可能造成嚴重事故。

綜合日媒報導，山口縣宇部市從昨（4）天開始，就發生大規模的瓦斯外洩事故。

據了解，事故原因是當地天然氣業者「山口合同瓦斯（山口合同ガス）」一處整壓器故障，導致未經減壓的高壓瓦斯，直接「灌」至用戶家中。

此狀況導致民眾只要一點火，強大的高壓瓦斯就會連同火焰噴出；目前已發生至少21起小型火災事故，幸好規模都不大，沒有發生大範圍的嚴重火災。

目前官方已經緊急切斷宇部地區1.25萬戶瓦斯供應，並全面宣導民眾，嚴禁任何點火行為（如抽菸），以防外洩的瓦斯發生爆炸。

許多當地民眾沒有暖氣可用、也不能開火煮飯、洗熱水澡；餐廳關門歇業，還有5間學校無法供應營養午餐，被迫拿出災難時期備用的咖哩調理包供餐應急。

令人擔憂的是，目前宇部市正舉行第五屆「EVA之城」活動；適逢知名動漫《新世紀福音戰士》上映30週年紀念，不少海內外粉絲湧入宇部市「朝聖」，恐造成來訪遊客的不便與危險。

山口合同瓦斯以下週一（8日）全面恢復供氣為目標，但仍需逐一確認住家安全、排氣、檢測設備後才能復供；在此之前，整個宇部市恐將籠罩在危險氛圍當中。





