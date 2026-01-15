出遊注意！2026春節、228連假國道好走時段曝

今年春節連假長達9天，由小年夜前一日放假至初六(2/14至2/22)，另和平紀念日連假為3天(2/27至3/1)。高速公路局透過AI及大數據分析預估，春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時段壅塞。

115年春節連假國道好走時段。（圖／高公局提供）

高公局經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另預估和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段之壅塞。

高公局指出，西部國道在2月17日初一至2月19日初三，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。2月19日初三至2月21日初五下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5部分，高公局說明，2月17日初一至2月19日初三，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發。2月18日初二至2月21日初五，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

115年和平紀念日連假好走時段。（圖／高公局提供）

和平紀念日連假方面，西部國道部分2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。2月28日及3月1日中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國5部分2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

最後，高公局建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。

