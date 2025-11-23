出遊驚魂！台北去斗六逾2百公里 停路邊突火燒車

有民眾開車要去斗六，才剛交流道，等紅燈，就聽到引擎有怪聲、還冒白煙，接著整台車就起火。（圖／東森新聞）





生死一瞬間！國道一號虎尾交流道下發生火燒車，台北有民眾開車要去斗六，才剛到交流道等紅燈，就聽到引擎有怪聲、還冒白煙，駕駛趕緊逃命他趕緊停在路邊，整台車就起火燃燒，消防隊趕來，不到5分鐘就撲滅火勢，不過整台車已經燒成廢鐵，幸好人沒事，至於起火原因還要再調查。

路邊這輛白色休旅車冒出大火黑煙狂竄，好幾公里遠都能看到，警車停在後方戒護，火勢猛烈，還傳出零星爆炸聲響，路過民眾都停下來拿手機錄影，消防隊很快就趕到，拉水線灌救，就怕繼續悶燒，引擎蓋後車箱都掀蓋灌水，不到5分鐘就將火勢撲滅，不過整台車已經燒得面目全非，變成廢鐵。

記者vs.火燒車車主：「就在停紅燈的時候，它引擎就有點抖動就怪怪的，（那你要去哪裡），我本來要去國軍那個罐頭工廠，（喔你也是要出遊過來），對對對，去那邊買東西的。」

事情發生在22日周六下午，趁假日好天氣出遊，車主許先生跟朋友兩個人從台北開車要去斗六的觀光工廠，才剛下國道1號虎尾交流道，等紅燈時就發現車子怪怪的，引擎不正常抖動，趕緊停在路邊，車子隨即冒白煙起火。

車廠人員vs.記者：「它是有爆炸是不是，（沒有，有聲音），應該沒爆炸嘛，（車主說4年，4年的車，那應該可能是2021年款），那也很新啊。」

幸好車上兩個人緊急逃生，人都沒事、沒受傷，也沒釀成其他交通事故，車主也聯絡車廠技師到場了解，明明才買4年的車，平時也有正常保養，台北到雲林開長途大約2百多公里，引擎室卻突然冒煙，發生火燒車意外，實在太奇怪，消防局表示火燒車確切原因將交由火調人員鑑定釐清。

