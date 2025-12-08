出遊驚魂！一家4口搭觀光小火車突翻車 童嚇哭

康樂社區的導覽小火車。（圖／東森新聞）





民眾趁假日帶著小朋友到新竹槺榔驛，搭觀光小火車，短短不到一小時的車程，居然發生翻車意外，讓小朋友都嚇壞了，哭個不停。這是從民國98年以來，第一次發生這樣的車廂翻覆事故，而翻車原因，里長表示是有小朋友趁列車還沒發車前，在軌道上堆石頭，導致車輪壓過時不穩才會釀禍，未來發車會再加強巡邏。

孩子撕心裂肺的崩潰聲，爸媽聽了好心疼，急忙安撫抱起他們，讓孩子飽受驚嚇的，正是這輛觀光小火車突然側翻。

當事民眾張小姐：「轉彎進到月台的時候，第一個車廂就開始跟旁邊的月台，就是開始磨擦，一直往左邊摩擦，因為它已經偏了，它就直接往左邊一直開過去，左邊是一個排水溝，它撞到排水溝之後，整輛車就翻覆。」

事發突然當下一片混亂。

當事民眾張小姐：「我們是四個人壓在一起，大人比較有力氣，去抓東西抓欄杆，但是小孩子沒有，所以小孩子，一個是掛在欄杆上，我旁邊的哥哥，是靠在我身上。」

7號下午，同樣是新竹人的張小姐帶著小朋友，一家四口到槺榔驛朝聖觀光景點，搭乘車程約50分鐘的小火車。這裡是康樂社區的導覽小火車，主打親子行程，不少家長在假日都會帶孩子體驗，這回發生翻覆意外，里長初步推測，疑似是因為剛好卡到軌道上的石頭。

康樂里長林再興：「他把石頭放在這裡，（放這種大顆的就對了），剛好放三點一二三，還好那三節，剛好都沒有坐人。」

里長表示每天一早發車前都會檢查清掃，確保軌道上沒有障礙物，不過還是會有小朋友，趁列車沒開時，把石頭堆到軌道中。對此也會多加注意，雖然沒有造成人員受傷，當下也馬上退費，不過主打親子必來踩點的觀光景點槺榔驛，發生危險的火車車廂翻車意外，也讓大家到訪意願大打折扣。

