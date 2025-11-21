出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
生活中心／李紹宏報導
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。
財運、事業運旺TOP5生肖
第1名：屬猴「事業突破 財運看好」
屬猴者在工作面將迎來許多變革與突破機會，適合採取分期推進的策略。小孟老師建議，上半年應專注於打穩基礎，下半年則會逐步落實新計畫。過年後的三個月是提出新提案的絕佳時機，若在六月遇到挑戰，可以透過調整溝通方式來化解。
至於財運方面，屬猴者保持穩定中帶成長的空間，正財收入穩固，偶爾還會有額外的進帳。然而，年初仍需謹慎理財，一月與四月可能同時出現新的投資方向與突發開銷，建議年初就先準備好應急基金，並優先清償高利息債務。
此外評估投資的好時間點落在二月、八月和九月。小孟老師說，到年底財運將變得相對明朗，這段時間適合累積儲蓄與規劃長期資產配置。
第2名：屬豬「偏財順利 事業拓展」
在工作方面，屬豬者將迎來穩定的發展。四月與九月是提升自我的關鍵月份，非常適合學習新技能或重新規劃職涯方向。這一年有機緣與其他部門或不同領域展開合作，為自己爭取更多資源。
當遇到困難時，特別是在六月，專家建議務必保持冷靜處理，避免意氣用事。
此外，屬豬的財運表現平穩可靠，正財收入穩定無憂。然而，二月與八月需特別警惕突發的開銷，避免隨意借錢給他人或因衝動消費導致財務緊張。年中有機會獲得獎金，五月與十一月也有小筆額外收入進帳。
第3名：屬蛇「運氣漸開 貴人相助」
屬蛇者在上半年應著重於打好基礎、整理工作流程。特別是從三月到五月，事務將會增多，必須有條理地安排行程，才能避免手忙腳亂。
新年度有許多爭取升職或進修的好時機，包括三月以及年底的十月、十一月、十二月。年底也適合嘗試跨領域合作，但專家特別提醒，在簽約之前，務必將責任和權利界定清楚，以免產生不必要的糾紛。
人際關係方面，屬蛇者須在六月提高警覺，小心人際問題或有人在暗中使絆。此時應保持冷靜，並將所有重要事項記錄下來，以保障自身權益。
而屬蛇者的財運，屬於穩定型，正財收入可靠，但仍需控制開支。老師提醒，二月與八月可能有突發支出，需提前做好預算控制，並準備備用金。投資方面，應盡量避開高風險產品。若春季想進行短期操作，事前評估風險的重要性不言而喻。
第4名：屬狗「穩健進財 機會浮現」
屬狗者在工作上將迎來多個展現自我的好時機，特別是三月與十月，適合積極參與活動或會議，並結識新朋友，拓展人脈。其中，五月更是事業發展的重要關鍵點，應把握機會衝刺。
老師提醒，年底需格外注意合約與協議內容，避免因為一時的疏忽而埋下後續問題。雖然整年順利，但細節處仍需謹慎。好消息是，年底有機會獲得主管的肯定，屆時也是屬狗者開始思考未來職涯或進修方向的絕佳時機。
而屬狗者的財運表現不錯，正財收入穩定可靠。在投資方面，過年後的二月，以及八月、九月將會出現不錯的投資機會，建議保持冷靜，仔細評估後再行決策。小孟老師建議，在年底前應預留備用金，以應對不時之需。同時，十一月與十二月非常適合存錢與安排長期理財規劃。
第5名：屬羊「後勢轉強 貴人助運」
屬羊者若想開啟新的機會，應把握三月與九月這兩個適合主動表現的月份。上半年可以多花時間調整工作流程與改善人際互動關係，為下半年的成功打下基礎。「穩紮穩打」是屬羊者這一年成功的關鍵。
而屬羊者的財運，保持穩定，正財收入可靠。二月與八月將會出現投資機會，但專家提醒，操作務必謹慎，避免冒進。另外，四月需要特別留意小額支出與交際開銷，切勿讓「小錢」持續地流失。五月與十一月屬於資金變動較大的時期，建議保守一些會比較安心。年終有機會拿到獎金或回收資金，建議先將這筆錢存起來，規劃長期理財，以確保財富穩健增長。
影片來源：小孟老師星座塔羅
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
少年肛門「被插入高壓輸氣管」掙扎5天慘亡 嫌犯竟是同事！辯：開玩笑
日本一戳中國就暴怒 台灣嗆爆就沒事？網揭1原因笑了：習近平怕慘
戒碳水吃沙拉竟「越吃越累」？婦產醫驚揭4大迷思：很多人都犯錯！
他納悶韓國人「1神秘穿搭」：到處都看得到！9萬網友共鳴喊太狂
其他人也在看
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 3 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 16 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 9 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 13 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 9 小時前