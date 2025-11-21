出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆

生活中心／李紹宏報導

隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。

命理專家小孟老師指出，2026年這五個生肖的「財運、事業運」超好。（示意圖／PIXABAY）

財運、事業運旺TOP5生肖

第1名：屬猴「事業突破 財運看好」

屬猴者在工作面將迎來許多變革與突破機會，適合採取分期推進的策略。小孟老師建議，上半年應專注於打穩基礎，下半年則會逐步落實新計畫。過年後的三個月是提出新提案的絕佳時機，若在六月遇到挑戰，可以透過調整溝通方式來化解。

至於財運方面，屬猴者保持穩定中帶成長的空間，正財收入穩固，偶爾還會有額外的進帳。然而，年初仍需謹慎理財，一月與四月可能同時出現新的投資方向與突發開銷，建議年初就先準備好應急基金，並優先清償高利息債務。

此外評估投資的好時間點落在二月、八月和九月。小孟老師說，到年底財運將變得相對明朗，這段時間適合累積儲蓄與規劃長期資產配置。

第2名：屬豬「偏財順利 事業拓展」

在工作方面，屬豬者將迎來穩定的發展。四月與九月是提升自我的關鍵月份，非常適合學習新技能或重新規劃職涯方向。這一年有機緣與其他部門或不同領域展開合作，為自己爭取更多資源。

當遇到困難時，特別是在六月，專家建議務必保持冷靜處理，避免意氣用事。

此外，屬豬的財運表現平穩可靠，正財收入穩定無憂。然而，二月與八月需特別警惕突發的開銷，避免隨意借錢給他人或因衝動消費導致財務緊張。年中有機會獲得獎金，五月與十一月也有小筆額外收入進帳。

第3名：屬蛇「運氣漸開 貴人相助」

屬蛇者在上半年應著重於打好基礎、整理工作流程。特別是從三月到五月，事務將會增多，必須有條理地安排行程，才能避免手忙腳亂。

新年度有許多爭取升職或進修的好時機，包括三月以及年底的十月、十一月、十二月。年底也適合嘗試跨領域合作，但專家特別提醒，在簽約之前，務必將責任和權利界定清楚，以免產生不必要的糾紛。

人際關係方面，屬蛇者須在六月提高警覺，小心人際問題或有人在暗中使絆。此時應保持冷靜，並將所有重要事項記錄下來，以保障自身權益。

而屬蛇者的財運，屬於穩定型，正財收入可靠，但仍需控制開支。老師提醒，二月與八月可能有突發支出，需提前做好預算控制，並準備備用金。投資方面，應盡量避開高風險產品。若春季想進行短期操作，事前評估風險的重要性不言而喻。

第4名：屬狗「穩健進財 機會浮現」

屬狗者在工作上將迎來多個展現自我的好時機，特別是三月與十月，適合積極參與活動或會議，並結識新朋友，拓展人脈。其中，五月更是事業發展的重要關鍵點，應把握機會衝刺。

老師提醒，年底需格外注意合約與協議內容，避免因為一時的疏忽而埋下後續問題。雖然整年順利，但細節處仍需謹慎。好消息是，年底有機會獲得主管的肯定，屆時也是屬狗者開始思考未來職涯或進修方向的絕佳時機。

而屬狗者的財運表現不錯，正財收入穩定可靠。在投資方面，過年後的二月，以及八月、九月將會出現不錯的投資機會，建議保持冷靜，仔細評估後再行決策。小孟老師建議，在年底前應預留備用金，以應對不時之需。同時，十一月與十二月非常適合存錢與安排長期理財規劃。

第5名：屬羊「後勢轉強 貴人助運」

屬羊者若想開啟新的機會，應把握三月與九月這兩個適合主動表現的月份。上半年可以多花時間調整工作流程與改善人際互動關係，為下半年的成功打下基礎。「穩紮穩打」是屬羊者這一年成功的關鍵。

而屬羊者的財運，保持穩定，正財收入可靠。二月與八月將會出現投資機會，但專家提醒，操作務必謹慎，避免冒進。另外，四月需要特別留意小額支出與交際開銷，切勿讓「小錢」持續地流失。五月與十一月屬於資金變動較大的時期，建議保守一些會比較安心。年終有機會拿到獎金或回收資金，建議先將這筆錢存起來，規劃長期理財，以確保財富穩健增長。

影片來源：小孟老師星座塔羅

