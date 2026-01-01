出道以來首度沒唱跨年！黃明志嘆：2025看清「現實最險惡的一面」

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞創作歌手黃明志在新年第一天透過社群發聲，罕見吐露過去一年的心境轉折，坦言經歷一連串風波後，對人生與社會有了截然不同的體悟。他感嘆，2025年發生太多始料未及的事情，讓自己首次真正看清「現實最險惡的一面」，不僅重創工作節奏，也對內心造成不小衝擊。

黃明志出道十多年來幾乎年年站上跨年舞台，元旦凌晨卻首度缺席演出。他在貼文中坦言，沒有跨年的工作行程，一開始難免感到空落落的，像是少了某個熟悉的儀式感。不過轉念一想，這也是多年來難得能靜下來的時刻，終於可以待在家中，和家人、朋友一起看煙火、守著電視迎接新年，這樣平凡卻踏實的跨年方式，反而帶來另一種安定感。

廣告 廣告

黃明志在驗毒報告為陰性後，雖然沒解釋為何與謝侑芯共處一室但開始喊冤（圖／翻攝自黃明志臉書）

回顧過去一年，黃明志表示，原本以為自己已經見過不少風浪，卻沒想到仍會被突如其來的事件打亂人生步調。外界的紛擾與輿論壓力，讓他在心理與精神層面都承受極大耗損，也迫使他重新審視人性與現實。他直言，這段時間並不好過，但也因為如此，讓他看見過往未曾意識到的真相，某種程度上也成為成長的養分。

黃明志坦承，目前仍有許多複雜的問題尚未完全解決，相關影響也仍在延燒。他懇請外界給予一些時間，讓他能一步一步處理、釐清，也希望能用實際行動證明自己，而非急於辯解或回應所有聲音。

在貼文最後，他也將心境轉向鼓勵，對同樣在低潮中的人喊話。他表示，如果有人在過去一年裡深陷泥沼、承受痛苦與掙扎，請不要輕易放棄，因為那些看似不堪的經歷，終將成為讓人更強大的力量。他相信，只要撐過最黑暗的時刻，終會迎來轉機。黃明志也向粉絲與大眾送上祝福，期盼新的一年，所有事情都能逐漸走向更好的方向。

更多三立新聞網報導

aespa首登紅白硬撐3人上陣！表演後主持人不發言 態度日網兩極論戰

蔡依林砸9億元開唱不是最狂！音樂人點破4關鍵：這才是真正難做到的事

韓籍女神台灣跨年初登場「全等她開口」訪問遭主持打斷！她發聲回應了

台東跨年為何封神？阿妹當總導演親自盯場 春風嗨揭內幕：喝到凌晨4點

