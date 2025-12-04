出道將滿1年ARKis登基隆年終演唱會 愛逛夜市「徵美食清單」

2025基隆年終演唱會將於12月20日登場。基隆市政府文觀局提供

北台灣年末最強盛事再度升級！基隆市政府4日宣布，「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日（五）晚間5時30分在基隆國門廣場正式登場。本次活動以「潮聲回港」為主題，承繼去年在國門廣場的成功，今年卡司更狂、活動更好玩，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂一起回港，迎接嶄新一年。

基隆市副市長邱佩琳表示，年終活動已邁入第三年，活動已逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過年終演唱會，打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升周邊住宿與商圈動能，讓冬天的基隆不再只是陰雨，而是充滿音樂、燈光與人潮的城市舞台。今年的「潮聲回港」主題，象徵市民與城市在歲末的雙向呼喚，如同潮水回到港灣，也邀請大家把這一年累積的情感與故事重新帶回基隆。本次卡司橫跨不同世代與風格，包括金曲歌王歌后到在地樂團，目標就是在12月20日率先帶來全台灣「第一場跨年演唱會規模」的歲末派對。

2025基隆年終演唱會邀請徐佳瑩、許富凱、怕胖團PAPUN BAND、幻藍小熊等藝人熱情開唱。基隆市政府文觀局提供

基隆市文化觀光局表示，今年演唱會將規格再升級，本次演唱會將經典、偶像、樂團全部融合，邀請金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱領軍，超豪華卡司陣容還包括超人氣男團 ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，實力唱將柯有倫、新人偶像男團ARKis，以及基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。多組歌手將用最真摯的歌聲帶領大家回到記憶深處，用音樂的力量串起溫暖、熱情與共鳴。

其中，成軍出道即將滿一年的ARKis表示： 「很榮幸能參加全台跨年的第一場活動，我們特別精選了很適合基隆的四首歌，希望屆時跟現場所有的朋友們，能一起渡過2025年最難忘的一天。」談到即將站上基隆的大舞台，ARKis興奮透露：「我們是晴天男孩，希望能用專屬ARKis的打氣口號，幫基隆年終演唱會用力集氣吸引陽光。」而身處美食一級戰區，ARKis也表示他們平常就很喜歡到基隆夜市走走，並跟粉絲喊話，歡迎提供他們更多在地美食清單，讓他們幾個大男孩可以去這些美食勝地打卡，並且大快朵頤一番。

另外，在農曆年前，基隆市也將陸續辦理提升城市動能的活動。在12 月 31 日凌晨，將在虎仔山 KEELUNG 地標施放 600 秒跨年煙火，以港灣與山景為舞台迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸、麗都蝶客花園都是絕佳煙火觀賞點，歡迎全市市民及訪客，一起與我們倒數跨年，從不同角度欣賞城市夜空的光景。

2025基隆年終演唱會-潮聲回港活動資訊

活動日期｜2025年12月20日（六）

活動地點｜基隆國門廣場

演出藝人｜徐佳瑩、許富凱、柯有倫、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、GENBLUE幻藍小熊、icyball 冰球樂團、ARKis



