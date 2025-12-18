出道就獲年度歌曲冠軍！男團 TWS 將來台出席金唱片、1 月底登高流舉辦首場巡迴演唱會《24/7: WITH: US》，新曲「撒嬌舞」掀 K-POP 翻跳熱潮

輕輕晃動肩膀的可愛動作加上賭氣的表情，生動表現陷入愛情時難以壓抑的心動情緒。簡單易學的舞步，加上與 TWS 清爽、充滿力量的舞台形象形成反差，引發熱烈迴響。韓國男子團體 TWS，在AAA頒獎典禮及社交軟體上掀起「撒嬌挑戰」熱潮後，即將在1月再度來台出席金唱片頒獎典禮及首場專場演唱會！

韓國男子團體 TWS在社交軟體上掀起「撒嬌挑戰」熱潮

團名、粉絲名藏寓意 打造獨特「Boyhood pop」曲風

由申惟、道勳、英宰、志薫、炅潣等五位韓國成員，及中國成員韓振組成的TWS，全名為 TWENTY FOUR SEVEN WITH US，意指「一天 24 小時、一週 7 天，永遠與TWS在一起」；粉絲名則為42 (SAI)（사이 韓文意為「關係」），象徵成員與粉絲之間不間斷的陪伴關係。這份以「日常與成長」為核心的理念，也貫穿了他們自出道以來的所有作品，讓 TWS 在競爭激烈的 K-POP 新人戰場中，打造出團體獨特的「Boyhood pop」曲風，迅速建立鮮明辨識度。

TWS成員（上排左起）申惟、道勳、英宰、（下排左起）韓振、志薫、炅潣

出道曲即封王 寫下新世代紀錄

TWS 於 2024 年推出出道曲〈plot twist（첫 만남은 계획대로 되지 않아）〉，以描寫初次相遇時的悸動與不安，搭配清爽又富青春感的旋律，迅速引發共鳴。該曲不僅在各大音源榜單持續攀升，更一舉拿下 2024 年韓國最大音源平台 Melon 年度榜冠軍，成為少數以出道曲奪下年榜冠軍的男團作品，也讓 TWS 被外界封為「怪物新人」。

TWS出道曲〈plot twist〉拿下 2024 年韓國最大音源平台 Melon 年度榜冠軍

AAA 現場圈粉 展現真誠敬業態度

亮眼成績也讓 TWS 成為各大頒獎典禮焦點。日前他們出席於高雄舉辦的AAA頒獎典禮，不僅拿下團體獎項，更以完成度極高的舞台表現吸引全場目光。成員在後台受訪時分享，首次站上如此大規模舞台，反而從台灣觀眾的熱烈回應中獲得更多能量；也有人提到，從曾經以粉絲身分觀賞 AAA，到如今站上舞台領獎，這段旅程格外珍貴。

TWS在AAA頒獎典禮上以專業舞台吸引觀眾目光

「撒嬌舞」爆紅 翻跳熱潮席捲 K-POP

隨著迷你四輯《play hard》推出，主打歌〈OVERDRIVE〉中的「撒嬌（앙탈）舞」意外掀起現象級熱潮。簡單卻極具記憶點的肩部動作，加上成員的可愛表情，迅速在社群平台瘋傳。不只粉絲爭相翻跳，其他藝人也加入挑戰行列，在AAA頒獎典禮上，TWS成員也帶領李惠利、金裕貞等演員進行「撒嬌CAM」，讓現場粉絲十分驚喜。

最新主打歌〈OVERDRIVE〉中的「撒嬌（앙탈）舞」意外掀起現象級翻跳熱潮

明年1月將來台出席金唱片、 登高流舉辦首場巡演

正因這樣的成績與話題性，TWS 確定將於明年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮，這也成為許多台灣粉絲重新關注並認識他們的重要契機。隨著音源成績、舞台表現屢屢創下佳績，TWS 不只成為「怪物新人」，更被視為引領新世代風格的代表之一。

TWS將在明年一月來台出席金唱片頒獎典禮

除了頒獎典禮行程，TWS 也將於明年1月31日，在高雄流行音樂中心海音館舉辦巡迴演唱會《24/7: WITH: US》。這是他們首度在台舉行專場演唱會，門票更在開賣後迅速售罄，足見男孩們在台灣的高人氣。TWS將在金唱片與專場演唱會分別帶來哪些清爽又有力的舞台，也引起粉絲們關注。

TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG 票價及座位圖

（圖片來源：超級圓頂、X@TWS_PLEDIS）

