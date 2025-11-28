出道才100天就獲MAMA 新人！CORTIS趙雨凡首喊COER逼哭粉絲

【緯來新聞網】2025「MAMA AWARDS」今、明（28、29日）兩天在香港舉行，「BEST NEW ARTIST」頒發給SM女團Hearts2Hearts，以及才剛歡慶出道100天的新人男團CORTIS。CORTIS先前才剛歡慶出道100天，並宣布官方粉絲名COER，今就在MAMA上拿下新人獎肯定，這也是讓CORTIS粉絲們都相當感動。

CORTIS拿下MAMA新人獎肯定。（圖／提供）

CORTIS是BTS、TXT師弟，一出道就以〈Go〉、〈Fashion〉兩首歌以及率性自然風格成功打開知名度。今CORTIS拿下一生一次的最佳新人獎，隊長MARTIN率先代表發言，對香港大火表示哀悼；成員JAMES（趙雨凡）則用英文感謝粉絲支持，並喊出官方粉絲名COER，他表示：「我們才剛出道100天，能拿到新人獎是莫大的榮譽，謝謝我們的粉絲帶給我們那麼大的支持與力量。這是第一次喊出我們粉絲的名字，謝謝COER！愛你們。」

