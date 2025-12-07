出道未滿1年！F.F.O鈞嘉演戲「被導演罵到哭」認：赤裸面對情緒

記者徐珮華／台北報導

男團「F.F.O」出道將滿一週年，6日舉辦「2025 F.F.O Hey , backpack Fanmeeting in Taipei」見面會，不僅將唱跳、創作、團體遊戲一次端上台，同時設計驚喜橋段與粉絲近距離互動。從開場曲〈腦袋漂流記〉一路唱到安可〈水行拳〉，F.F.O火力全開，展現這一年來飛速成長的舞台魅力。

F.F.O上排左起加藤琉士、彥旭、鈞嘉、小新、至琦，下排左起勝銘、俊希。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

談起見面會前一晚的心情，加藤表示「昨天吃完晚飯後就開始緊張，一直到早上6點才睡著」；至琦分享從前一天早上起床後就一直覺得緊繃，心情像在準備重要考試；小新則笑稱自己完全不緊張，還喊話要粉絲期待他們準備的各種精彩橋段，未料卻被其他成員虧：「你剛剛講話嘴巴明明就在抖！」

成員們也分享見面會前一天的排練插曲。原本因臨時協調練習空間，一度想著是否乾脆休息，但看到桌上放著占卜牌，便決定一起抽牌問問意見，殊不知牌給出的答案竟是「如果現在不自律，就不會變強」。這句話讓大家瞬間起身回到練習室加緊練習，甚至編了一段「自律變強舞」，事後笑說簡直是「命運給的提醒」。

「舞蹈組」左起勝銘、小新、加藤，挑戰韓國男團ENHYPEN〈No Doubt〉與CORTIS〈FaSHiON〉。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

回顧一年來的改變與成長，年僅15歲的至琦身高從171公分長到174公分，笑說自己還在長大；勝銘在舞蹈上持續精進，今年累積完成10支舞蹈作品；加藤認為自己更放得開，也更懂得表達；原本被稱為團內「健忘王」的小新更有條理、不再常常忘記東西；俊希則更能掌握個人風格，知道如何展現喜歡與擅長的部分，也開始投入創作。

鈞嘉（左）跨足戲劇，也與俊希（右）開始投入創作。（圖／FU Entertainment X DJB提供）

跨足戲劇的鈞嘉，坦言拍戲讓他真正學會赤裸面對情緒，最難忘的是哭戲挑戰：「導演為了讓我入戲，串通工作人員一起『罵』我，用比較強烈的方式把我推進情緒，最後也順利拍出那場最難的戲。」他說這成為他從偶像走向演員的震撼教育，如今的他更同步投入創作，逐漸找到自己的步調。

彥旭也因戲劇有所突破，他形容在拍戲前必須讓自己安靜、沉澱，與團體舞台的能量完全不同，「偶像是把光散發出去，但演戲卻是需要把自己抽離。」他笑說雖然和團員待在一起時更幼稚，但在拍戲時卻感受到全新的成長。

