出道爆紅！童星葉子誠猝逝「他悲痛憶最後對話」昔笑：我還想發育

馬來西亞男星葉子誠（本名葉子城）2012年在《哥妹倆之驚歷48》擔任主角「徐果果」出道，年僅11歲迅速爆紅。8日他驚傳離世，年僅25歲，原作者徐有利於社群平台發文，悲痛證實葉子誠「是因病離開」，並公開兩人最後的對話紀錄，字句滿溢不捨。

馬來西亞漫畫家徐有利（右）發文。（圖／翻攝自徐有利臉書）

徐有利在文中寫道，葉子誠的離去來得突然，「走得那麼突然，叔叔真的接受不到。」他翻找舊訊息，才想起兩人最後一次交談是在2022年，當時他即將接受心臟大手術，葉子誠傳來祝福。他在訊息中詢問對方「發育了沒？」葉子誠則幽默回覆：「我也想發育啊。」他還安慰對方說「快了，就在這1、2年內。」最後一句「祝你早日康復」，竟成為永遠的告別。

他感嘆，距離電影拍攝已過10多年，雖然共處時間短暫，但緣分讓他們成為像家人一般的存在。「如今的你才25歲……天妒英才，實在惋惜。」徐有利心痛表示，「你是可愛的孩子，也是好孩子，你永遠是叔叔心中的真人版果果。」

