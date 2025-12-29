出道發片卻不紅！翁立友憶事業低谷期 靠一碗蜆精翻身

翁立友回憶起昔日事業低潮時期。（圖／中天電視提供）





金曲歌王翁立友日前登上節目《唱歌給你聽》宣傳新歌〈老狗伴鐵人〉，他熱情分享這首歌的創作背景：「是在描述現在社會有很多人終其一生都是單身，就是羅漢腳的意思，這也是真實故事，在台中有個叫鐵人的果農，養了一隻狗來做伴，每天日出而作日落而息。」沒想到在翁立友敘述的同時，主持人許志豪發現鏡頭一直停留在自己身上讓他很介意：「剛剛立友哥說羅漢腳的時候，為什麼3號攝影機就跳我？」翁立友聽完好奇提問：「你不是跟那個跟我同姓的那一個？八字還沒有一撇喔？」此話一出，嚇得許志豪急忙澄清：「噓！還沒啦！」

翁立友在節目中和杜忻恬深情對唱《愛要大聲講出來》，許志豪則好心提醒他：「如果要跟她對唱，保險要先買，你不知道歌迷多嚴格，她幾乎只能配李子森。」翁立友聽了笑說自己也是「森恬CP」的粉絲：「《愛要大聲講出來》已經是10年前的歌，錄完音後我好像就沒再唱過，我在《綜藝一級棒》聽到子森跟忻恬唱這首，我以為是新歌，想說不錯聽，還自己上影音平台去看，所以我現在也變成忻恬跟子森的歌迷。」聽到前輩這番誇讚，杜忻恬謙虛回應：「應該是要謝謝立友哥的『堅持』，讓我們每年都有新歌聽。」

翁立友與杜忻恬合唱。（圖／中天電視提供）

節目中翁立友也聊到當初會進演藝圈，爸媽是很重要的幕後推手：「我5歲時有個港劇叫《天蠶變》，我聽了3次後就用笛子吹出來，我爸媽嚇一跳，也發現我有這個天分。」爸媽原本想栽培他，但因為家境因素只能作罷：「一問才知道學費這麼貴，1堂課要250塊，1台鋼琴要10幾萬，那時候1碗陽春麵才10塊，我們家的環境就沒辦法，但這個遺憾一直在我爸媽心上。」直到他19歲參加歌唱比賽被發掘才又重新接觸音樂：「參加歌唱比賽認識了李文通老師，我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

翁立友在事業低潮時，也因為有媽媽的支持才重新振作起來：「要靠唱歌賺錢哪有這麼簡單，我在心情最不好的時候，朋友怕我整天待在家會鬱悶，都會帶我出去吃吃喝喝，有一次我比較晚回家，以為媽媽睡了，結果她在客廳等我說『電鍋裡有一碗蜆精』，就叫我去喝，因為她擔心喝酒傷肝。」他越喝越覺得對不起家人：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆，所以那碗蜆精喝完之後，我就決心要改變。」



