出道被打槍…《獵魔女團》擒金球獎最佳歌曲 原唱上台淚崩：被拒絕不是終點

第83屆金球獎今天（1/12）舉行頒獎典禮，Netflix夯劇《Kpop 獵魔女團》除了摘下最佳動畫片，片中金曲〈Golden〉也拿下最佳原創歌曲。原唱EJAE領獎時哽咽地說：「我要把這個獎座獻給曾被關上門的人，拒絕不是終點，而是重新導向，因此永遠不要放棄。」

EJAE眼眶泛淚表示：「當我還是個小女孩時，曾為了成為K-pop偶像的夢想努力不懈了10年，但我最後被拒絕了，我懷疑是聲音不夠好，因此十分失望。」她接著說：「我真的很開心能夠參與這首歌的創作，它正陪伴其他女孩、其他女王，以及各個年齡層的人度過難關，學會接納自己。」

EJAE將這座獎獻給「那些被拒絕過的人」，她強調，「拒絕不是終點，而是重新導向，永遠不要放棄。」她引用〈Golden〉歌詞作結：「永遠不嫌晚，你都能像與生俱來那樣閃耀。」（It’s never too late to shine like you were born to be.）

除了拿下最佳原創歌曲，《Kpop 獵魔女團》也獲得最佳動畫肯定，導演之一的Maggie Kang是首位獲得該獎項的亞洲女性，首位亞洲獲獎人則是宮崎駿，在2023年靠著《蒼鷺與少年》拿下這項榮耀。

Maggie Kang致詞時感謝所有「相信一部深深扎根於韓國文化的電影」的人，並補充，「透過這部電影，我們真的很想描繪女性角色：如同我們所知的女性一般，非常強大、大膽，也很傻氣、很怪，對食物充滿渴望，有時也會有些慾望。」

