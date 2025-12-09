出道「20魚年」獻禮！TORO推個人IP迷你展 27日見面簽名會與粉絲「偷偷相遇」

「YTO」的原型始於TORO在2003年出版《打開鮪魚罐頭》的藍色圓滾小魚，將舉辦迷你展。（翻攝TORO IG）

ENERGY 成員 TORO 郭葦昀迎來出道將滿 20「魚」年的重要時刻，首度以個人IP「YTO」（阿偷）打造《YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展& POP-UP STORE》，在臺中驛鐵道文化園區H08出站口工作室期間限定亮相。展覽以「偷偷相遇」為主題，帶領粉絲踏入宛如藍色小魚王國的小型藝廊，並確定將在12月27日於快閃店舉辦見面簽名會，邀請大家和 TORO、YTO 在歲末相遇。

TORO郭葦昀化身「YTO」（阿偷）舉辦《YTO「偷偷相遇」藍色王國迷你展 & POP-UP STORE》。（主辦提供）

TORO在2003年出版《打開鮪魚罐頭》，書中的藍色圓滾小魚正是今日「YTO」的原型。因為可愛外型與滿滿TORO風格，多年來成為粉絲口中的「兒子」。從手繪、同人創作到自製應援物，YTO 已不只是圖畫角色，而是陪伴歌迷成長的象徵。展覽也完整呈現TORO親筆創作手稿，並徵集粉絲多年留存的YTO應援小物，濃縮20年情誼。

迎接馬年到來，對TORO與粉絲更象徵「YTO元年」。TORO與曾任天王天后演唱會商品製作、同為前「台風」成員的小村老師正式攜手，將YTO IP化並推出首波官方商品，包括2026主題桌曆、變色鋁杯、應援毛巾等，一入展間就讓人忍不住想把整個王國帶回家。

本次展覽亦結合公益，TORO與財團法人流浪動物之家基金會合作推出豆腐貓砂、貓罐頭、逗貓棒等限定周邊，包裝印上YTO鮪魚標誌，寓意「年年有餘」，部分盈餘也將捐助浪浪。12月9日起，Be come true電商平台限量500組的線上獨家預購套組開賣，預購粉絲可獲得12月27日簽名會資格，當天還能領取展覽主視覺海報，由TORO親筆簽名收藏。

