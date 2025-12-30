出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

Netflix 韓劇《偶像瘋子》熱播，由少女時代成員崔秀英與金宰永聯袂演出。劇中秀英飾演冷酷的刑事律師孟世娜，私下卻是男子樂團的熱血粉絲，這種極大的反差感深受觀眾喜愛。然而更引發討論的是秀英那雙長達 107 公分的逆天美腿與清晰腹肌！出道 23 年始終維持在巔峰狀態的她，背後付出的努力絕對超乎想像。

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫

崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。

拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。

刮痧按摩： 伸展後會利用按摩工具（刮痧板）消除臉部水腫，除了按摩臉部肌肉，更會順著下巴、肩頸、鎖骨一路帶到脖子後方，維持精緻的輪廓線。

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：驚人減肥餐，牛排早餐與斷糖守則

秀英的飲食原則是「高蛋白、低調味、零糖分」，這種極致自律讓網友大嘆女星難當。

蛋白質早餐：她的早餐非常奢華，會親自煎牛排、雞蛋搭配泡菜與玄米飯，僅使用少量黑胡椒鹽調味。

均衡減脂餐：她的典型一餐包含地瓜、馬鈴薯炒菇與一片牛排，份量雖少但營養均衡。

嚴格斷糖：為了健康與膚質，她大部分時間都盡量不攝取糖分，巧克力、蛋糕等甜食，並多吃小黃瓜來幫助消腫、強化腿部線條。

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：全方位運動喚醒深層肌肉線條

秀英對運動的涉獵極廣，包含跳舞、健身、瑜伽、登山與高爾夫球。

拒絕鬆垮：雖然天生擁有長腿，但她更追求線條的緊緻度。她長期透過瑜伽與肌力訓練來喚醒深層肌肉，讓 107 公分的美腿看起來更加優美且富有肌肉力感。

提升代謝：除了專門的訓練，她認為內在保養更重要，堅持多喝水並避免重口味與油炸物。

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：捨棄搭車的「生活減肥法」

被譽為「少女時代最美腿」的秀英，私下有一套維持代謝力的生活秘訣。

靠步行維持曲線：她曾分享自己很少搭車，日常習慣以步行和爬樓梯來取代。

穩定膚況：她認為清淡飲食能避免糖分造成的膚況不穩定，搭配步行的排毒效果，讓她整個人散發出耀眼、不鬆垮的理想身材光采。

（圖／取自 sooyoungchoi IG）

