出道13年首發個人創作單曲 孫沁岳參與製作不嫌晚

【緯來新聞網】從 2012 年以男子團體身分出道算起，孫沁岳踏入演藝圈已滿 13 年，歷經團體、戲劇、主持與 YouTube 創作等多元身分，終於在19日推出首發個人創作單曲〈午夜貓咪電台〉，親自參與製作、作詞、作曲。談及現在才推出個人首支單曲是否會覺得「太晚」，孫沁岳先是感謝每個不同身份的自己！也坦言真的從未想過早或晚的問題，而是一路走來，慢慢知道自己適合什麼、不適合什麼，「現在這個時間點，剛好能把這首歌好好完成，我覺得算是一個緣分，非常開心，也非常珍惜。」

孫沁岳出道13年首發個人創作單曲。（圖／百鴻揚娛樂提供）

近年來，孫沁岳的創作版圖橫跨戲劇、實境節目、主持與 YouTube 頻道經營，但音樂始終沒有離開他的生活。他形容，這次回到音樂並非突如其來，而是一直存在於日常之中，只是剛好在這個階段，生活出現了一點可以慢慢做音樂的空間，「就會想要試試看。」談到歌手與演員這兩種創作身份，他不敢說哪一個比較重要，只是順著當下的狀態走。這首歌的誕生，也來自音樂夥伴的鼓勵與支持，他特別感謝 Limi 樂團的白淩，在製作過程中給予極大的信任與空間，讓他能嘗試想做的音樂方向，也讓〈午夜貓咪電台〉在這樣的機緣下自然誕生，兩個人一起擔任製作人展現高度默契！

孫沁岳新歌〈午夜貓咪電台〉參與製作、作詞、作曲 。（圖／百鴻揚娛樂提供）

新歌〈午夜貓咪電台〉孫沁岳全程參與創作，歌曲背後來自孫沁岳長時間與貓咪相處的生活經驗。他形容貓咪就像自己的室友，是在長時間相處中自然形成的陪伴，「我很喜歡貓，沒什麼特別的理由，或許是因為我自己的個性也很像貓，跟牠們在一起我會覺得自在、放鬆。」日常中，陪貓咪玩逗貓棒、餵牠們吃零食、摸摸牠們的頭，看似微不足道的小瞬間，卻成為他生活中充滿色彩的回憶，也讓他確定想把這份陪伴寫成一首歌。延續這樣的創作初衷，MV 更特別向全台募集真實貓咪影片，孫沁岳笑說，一開始就覺得這首歌不適合由自己出演，「既然是以貓咪的視角寫的歌曲，不如就讓大家的貓咪來當主角吧，這樣一定很有趣。」也坦言其中藏著一點私心，想看看大家可愛貓咪的模樣。



談到合作名單與未來計畫，孫沁岳表示自己並沒有設想得太具體，比起名氣或形式，更期待能與「一起把事情慢慢做好的人」合作，「能安心聊天、安心工作，對我來說就非常珍貴。」他也透露，近期其實創作了不少不同類型的音樂，只是仍在思考適合的發表形式，自嘲有點拖延症，希望能在有生之年陸續推出。迎接新的一年，他期許創作與生活都能找到更舒服的節奏，完成更多有趣的工作，而跨年夜的計畫則相當簡單「應該就是在家跟貓咪，安靜地迎接新的一年。」

