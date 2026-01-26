出道15年海外首演！岩田剛典台北圓夢 翻唱〈LEMON〉寵粉：我一定會再回來

岩田剛典出道15年來首次舉辦個人海外專場演唱會。LDH 愛夢悅提供

日本超人氣團體「三代目 J SOUL BEROTHERS」成員岩田剛典，上週末在台北獻出兩個珍貴的「第一次」，分別是出道15年來首次個人海外專場演唱會，以及全亞洲唯一一場見面會，順利完成他多年以來的夢想，離台前也透過經紀公司許下心願「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」

全方位男星岩田剛典。LDH 愛夢悅提供

身為放浪一族裡面的全方位男星，從三代目 J SOUL BROTHERS 的精湛舞技、再到演出多部日劇甚至令粉絲心跳加速的Netflix 《金魚妻》，行程總是大爆滿的岩田剛典一直有個「到海外演出」的心願，繼隊友的登坂廣臣、今市隆二陸續來台舉辦個人活動後，岩田剛典終於在2026年達成人生目標之一，除了聯訪時面對媒體無話不談，甚至結束後還主動問「大家是從什麼管道知道我的呢？」謙虛的態度獲得好評。

岩田剛典演唱會以最新個人專輯《SPACE COWBOY》為主軸。LDH 愛夢悅提供

首度以個人身份來台，一口氣舉辦演唱會以及見面會。演唱會以最新個人專輯《SPACE COWBOY》為主軸，準備了包括安可在內共21首歌，他分別以白銀閃亮的太空牛仔裝、華麗亮眼的金毛露胸裝，最後再一套酷帥的黑衣套裝，三套服裝展現誠意之外，不僅二度走下台繞場，甚至還翻唱米津玄師夯曲〈LEMON〉，他覺得如果只是把日本演出搬過來有些沒意思，寵粉程度超乎預期。

岩田剛典現場與粉絲開玩笑。DH 愛夢悅提供

他用英日文與現場互動，也大方分享了今年過年的海外經驗，並向粉絲們喊話：「無論你幾歲，你永遠能挑戰新的事物，不要有任何理由」；此外因為是第一次在海外演出，安可時特別開放手機拍攝時間，表示「這是第一次海外演出，當然想讓大家留點什麼在手機留念」，還順勢開了自己公司「對於拍攝很嚴謹」的小玩笑。除了喊話自己想變「Super Star 超級巨星」，更強調自己終於踏出長久以來的夢想第一步，大家接下來也要相信自己，好好的走著每一步，相約「一定會再來台北」。

而隔天的見面會，也是全亞洲唯一一場見面會，岩田剛典除了分享年初短期海外留學的花絮以及小趣事，以及還回答了現場的問題，甚至大方贈送幸運粉絲專屬極短小影片以及現場親簽署名T恤，還唱了〈Do my thing 〉、〈TORICO 〉、〈Only One For Me 〉等三首歌，讓現場沈浸在幸褔開心的氛圍中。



