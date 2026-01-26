出道15年海外首演！岩田剛典台北圓夢 翻唱〈LEMON〉寵粉：我一定會再回來
日本超人氣團體「三代目 J SOUL BEROTHERS」成員岩田剛典，上週末在台北獻出兩個珍貴的「第一次」，分別是出道15年來首次個人海外專場演唱會，以及全亞洲唯一一場見面會，順利完成他多年以來的夢想，離台前也透過經紀公司許下心願「我一定會再回來，希望能再見到大家！謝謝大家！我愛你！」
身為放浪一族裡面的全方位男星，從三代目 J SOUL BROTHERS 的精湛舞技、再到演出多部日劇甚至令粉絲心跳加速的Netflix 《金魚妻》，行程總是大爆滿的岩田剛典一直有個「到海外演出」的心願，繼隊友的登坂廣臣、今市隆二陸續來台舉辦個人活動後，岩田剛典終於在2026年達成人生目標之一，除了聯訪時面對媒體無話不談，甚至結束後還主動問「大家是從什麼管道知道我的呢？」謙虛的態度獲得好評。
首度以個人身份來台，一口氣舉辦演唱會以及見面會。演唱會以最新個人專輯《SPACE COWBOY》為主軸，準備了包括安可在內共21首歌，他分別以白銀閃亮的太空牛仔裝、華麗亮眼的金毛露胸裝，最後再一套酷帥的黑衣套裝，三套服裝展現誠意之外，不僅二度走下台繞場，甚至還翻唱米津玄師夯曲〈LEMON〉，他覺得如果只是把日本演出搬過來有些沒意思，寵粉程度超乎預期。
他用英日文與現場互動，也大方分享了今年過年的海外經驗，並向粉絲們喊話：「無論你幾歲，你永遠能挑戰新的事物，不要有任何理由」；此外因為是第一次在海外演出，安可時特別開放手機拍攝時間，表示「這是第一次海外演出，當然想讓大家留點什麼在手機留念」，還順勢開了自己公司「對於拍攝很嚴謹」的小玩笑。除了喊話自己想變「Super Star 超級巨星」，更強調自己終於踏出長久以來的夢想第一步，大家接下來也要相信自己，好好的走著每一步，相約「一定會再來台北」。
而隔天的見面會，也是全亞洲唯一一場見面會，岩田剛典除了分享年初短期海外留學的花絮以及小趣事，以及還回答了現場的問題，甚至大方贈送幸運粉絲專屬極短小影片以及現場親簽署名T恤，還唱了〈Do my thing 〉、〈TORICO 〉、〈Only One For Me 〉等三首歌，讓現場沈浸在幸褔開心的氛圍中。
更多鏡報報導
「收視女王」產後首回歸！戶田惠梨香《REBOOT》攜手鈴木亮平 與隱藏卡司睽違20年同框「藏到開播」才揭曉
《化物語》歌姬 yanaginagi 2026 台北演唱會確定！攜手麻枝准、hako 生活打造虛實夢境之旅
車銀優捲200億逃稅風暴！聘NewJeans律師團對抗國稅局 劉在錫繳41億稅金「成對比」
霍諾德讓世界看見台灣！張景森籲「市長」出來謝罪：台北醜態也被看光
其他人也在看
李洪基瘦10公斤超帥模樣曝光 自曝有這後遺症「台上直接嗑起香蕉」
韓國樂團FTISLAND年末限定演唱會「FTSODE」首度移師海外舉行，上週末一連2天在台大體育館1樓登場，演唱會以成員與PRIMADONNA（官方粉絲名）在去年共同累積的回憶為主軸，並結合頒獎典禮形式進行，3位成員皆身穿黑色西裝盛裝出席，2天共吸引約4500人次到場，第二天演出，主唱李洪基身著黑色西裝現身，以典禮主持人身分揭開序幕，首曲獻上個人solo〈COOKIES〉，還戴上黑色墨鏡小秀舞技，瞬間點燃全場氣氛。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
安俊朋鬼妝卸一半趕路 一進餐廳遭驚恐眼神掃射
安俊朋前天（1╱24）與陳昱廷與顏瑀晴重返《啵me之我的青春住了鬼》拍攝地基隆參加首映場，他分享一段逗趣的「驚魂記」，透露某次拍完鬼屋戲後，因急著趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，直到他反應過來才發現自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
創5億次串流紀錄 德日混血鋼琴家將來台舉行「夜曲」獨奏會
德日混血鋼琴家愛麗絲・紗良・奧特 (Alice Sara Ott ) 以超過5億次全球串流量、前衛而細膩的藝術風格聞名國際，將於今年3月下旬訪台，帶來全球樂壇備受矚目的「夜曲」主題獨奏會製作，曲目包含在全球數位平台創造現象級成功的《費爾德：夜曲全集》精粹，以及最受樂迷喜愛的貝多芬《月光奏鳴曲》。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
Alex成功攀登101偕妻返美 遇粉絲要簽名.合照來者不拒
生活中心／陳堯棋 吳志恆 周秉瑜 台北桃園報導 美國極限攀岩家Alex，周日以91分鐘完成徒手攀登台北101挑戰，震驚全球！今天（26日）早上Alex夫妻倆，搭乘11點多的航班返美，一早不少粉絲在下塌飯店、桃園機場守候，而Alex本人相當親民，不論簽名、合照，通通來者不拒！粉絲秀出Alex的親筆簽名板，還有人特地前一晚，就住進台北君悅飯店，帶了"碳酸鎂粉"讓本人簽在袋子上，甚至開心自拍，愉悅的心情全寫臉上。美國極限攀岩家Alex粉絲：「他有跟我握手，我就覺得他的手，真的就是有點粗，可是就很溫暖很感動，然後我沒有想到他自主主動，伸出手來跟我握手，所以我非常開心。」美國極限攀岩家Alex粉絲：「（合照）很興奮，而且就是有共同，因為有在攀岩有共同語言，就知道他完成就是多麼，就是完成一項，多麼不可思議的壯舉這樣子。」民視記者陳堯棋：「美國極限攀岩家AlexHonnold，今天上午在8點多左右，從他的下塌飯店君悅飯店這邊，偕同他的妻子Sanni前往桃園機場，準備啟程返美。」Alex偕妻返美，桃園機場與粉絲開心合照。（圖／民眾）身穿軍綠色T恤的Alex，揹著黑色包包，和太太Sanni走進桃機櫃台報到，搭乘11點10分的航班返美。沿路遇到大批粉絲要求合照，連機場航警、航空地勤，就算是工作期間，也要趕來拍下這寶貴的一刻，只見Alex全程面露微笑，通通來者不拒。美國極限攀岩家Alex粉絲：「很幸運完全沒想到，對很幸運真的很幸運，完全沒想到完全不知道，然後就忽然就，驚奇偶遇了。」Alex僅用91分鐘，完成徒手攀登101的壯舉，過程中絲毫沒有任何恐懼。原來早在10年前，Alex曾接受腦部掃描，結果顯示他腦中負責偵測潛在威脅、觸發情緒反應的"杏仁核"，在面對刺激時幾乎沒有明顯反應，推測可能是天生恐懼反應較低！Alex與機場航警、地勤開心合照。（圖／民視新聞）台安醫院心身科暨精神科醫師許正典：「杏仁核的反應，可能沒有像一般我們講的，遇到事情就開始焦慮緊張害怕，也就是說他杏仁核這個處理腦區域的，叫作臨危不亂的這個區域的話，是可以冷靜的運作，發現他腦區域在前額葉裡面，事實上是可以危機處理，也就是說他知道，有目的的叫行動，沒目的的就衝動，所以他前額葉會充分的運用，知道運用他之前累積到的知識。」醫師分析，杏仁核反應低，加上前額葉調節能力強大，能有效壓制恐懼訊號，先天條件加上後天努力，造就攀岩之神！。原文出處：Alex成功攀登101偕妻返美 遇粉絲要簽名、合照來者不拒 更多民視新聞報導國旗畫面傳至190國！網友細數推手賈永婕「戰績」 本尊幽默回應賈永婕霸氣喊「就算要滾蛋也要拚」！她曝1內幕：都記得社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
FTISLAND來台頒獎! 粉絲扮成羊咩咩上台學羊叫 全場笑翻
生活中心／陳佳侖 台北報導韓國樂團FTISLAND年末限定演唱會「FTSODE」首度移師海外舉行，本週末一連2天在台大體育館1樓登場，演唱會以成員與PRIMADONNA（官方粉絲名）在去年共同累積的回憶為主軸，並結合頒獎典禮形式進行，3位成員皆身穿黑色西裝盛裝出席，2天共吸引約4500人次到場。民視 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
寵粉！SJ搭機離台 東海.銀赫繞過車頭與歌迷揮手道別
南部中心／綜合報導南韓人氣天團SuperJunior20週年演唱會在高雄巨蛋蛋連唱三天，25日最終場劃下完美句點，粉絲拋下藍色彩帶，讓成員們又驚又喜，直呼好漂亮。而26日清晨，八名成員也搭乘最早的班機離台，只有藝聲還沒離開。成員們親切的向歌迷揮手道別，東海和銀赫還繞過車頭，十分寵粉。民視 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇 演技嚇壞鈴木亮平：眼睛大到快掉出來
日本收視女王戶田惠梨香產後回歸演出的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集就攻佔社群話題，她與主演鈴木亮平繼電影《預告犯》後暌違11年再度合作，飾演幫助男主角「Reboot（重啟）」的神秘會計師，細膩的演技讓鈴木亮平直呼真實到令人害怕，鈴木亮平還忍不住說：「她眼睛大到好像隨時快掉出來！」中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
戶田惠梨香產後回歸燒腦神劇《REBOOT》 鈴木亮平爆雷：「全員都在說謊」
「收視女王」戶田惠梨香產後回歸的燒腦日劇《REBOOT》日前開播，首集播出後立刻攻佔社群話題。她與鈴木亮平繼電影《預告犯》後，睽違11年再度合作，飾演協助男主角「重啟人生」的神祕會計師，細膩又充滿張力的演技讓鈴木亮平直呼「真實到令人害怕」，甚至笑說她的眼睛大到「好像隨時會掉出來」。該劇目前於LINE TV、FriDay 影音 每週一同步更新。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 19 小時前 ・ 12則留言
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 15則留言
曹西平今告別式發「紀念小物」 乾兒子痛喊：換我們來陪四哥
曹西平生前與Jeremy情同家人，突如其來的離別也讓Jeremy一度陷入極深的悲傷之中。Jeremy坦言，因害怕觸景傷情，過去一段時間甚至無法親自前往靈堂致意，只能透過文字抒發思念之情。他形容這段日子以來，始終覺得一切不太真實，「每天醒來都以為這一切是假的，好像只要轉過頭...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 2則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言
李毓芬突登「越南雜誌」神隱多年！狂野近況網愣：以為徐若瑄
娛樂中心／周希雯報導女星李毓芬從女團「Dream Girls」單飛後，曾轉往中國發展，2022年突進軍國際推出電音風新歌，還砸300萬在金曲獎典禮「洗版播放」，但因短短1個月就衝破1億觀看數，打破周杰倫、BTS等巨星，一度被質疑買流量。不過她重磅回歸後就再無下文，淡出幕前3年多也鮮少發文，直到近期突然曬出登上越南雜誌封面，造型意外撞臉徐若瑄，意外引發另一波話題。民視 ・ 21 小時前 ・ 10則留言
Lulu婚禮湊齊3大男神！陶晶瑩曬同框照 嗨喊：台灣三座發電機
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，共席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。而在演藝圈擁有好人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言