出道15年！搖滾歌姬LiSA兌現承諾 6月台北小巨蛋開唱

日本搖滾歌姬 LiSA 今（5）日正式宣佈展開全新亞洲巡迴演唱會。（圖／好玩專賣店提供）





日本搖滾歌姬 LiSA 今（5）日正式宣佈，將展開睽違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會 「LiVE is Smile Always～15～ (iCHiNiTSUiTE GO)」。此次巡演不僅是為了慶祝她出道15週年的重要里程碑，更實現了她與台灣歌迷的約定，唱進台北小巨蛋！

LiSA 在2024年的亞洲巡演中，不負「秒殺歌姬」的名號，在國立體育大學綜合體育館舉辦的台北場演唱會開賣隨即秒殺，現場萬人齊唱〈紅蓮華〉的熱血場面令人動容又印象深刻。

LiSA 6月將在台北小巨蛋展開演唱會。（圖／好玩專賣店提供）

2025年的LiSA也相當精采，成功完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲之一的〈残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night (照亮殘酷的夜晚)〉。這也是LiSA四度為動畫系列《鬼滅之刃》演唱主題曲。近期則剛成功的結束了日本國內巡迴的她，年末更再度登上NHK紅白歌合戰的殿堂。

在這次公佈的亞巡計畫中，台北場次應該最令歌迷振奮。LiSA一直跟歌迷有著約定：「希望下次能在台北小巨蛋見面！」如今，這個夢想終於將在 2026年6月 19 日、20日 連續兩天的演出中實現。隨後，LiSA 也將於 7 月移師香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena），以及8月前進首爾奧林匹克廳，將滿滿的活力與感動帶給亞洲歌迷。



