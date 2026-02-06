出道2週年後第1場！NCT WISH拋喜訊「一對一」寵粉 甜告白：想你們

NCT WISH將在月底來台舉行簽名會。FANME提供

韓國SM娛樂旗下新世代男子團體NCT WISH再度拋出重磅好消息！隨著迷你專輯《COLOR》全球成績亮眼、亞洲巡演人氣持續升溫，官方宣布「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」將於2026年2月27日在台北登場，並於2月4日至2月10日開放期間限定應募。

NCT WISH將於2月21日迎來出道滿兩週年的重要紀念日，台北場被粉絲圈視為兩週年後的首場粉絲面對面活動，消息曝光後迅速在台灣粉絲圈炸鍋，討論聲量飆升，粉絲摩拳擦掌全力備戰應募，誓言搶下這場別具意義的貼身時刻，而 NCT WISH 也隔空甜喊：「想你們！」與NCTzen（西珍妮，粉絲名）相約在台北搶先展開兩週年的甜蜜續攤。

廣告 廣告

NCT WISH由平均年齡21歲的SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA六位各自擁獨特魅力個性鮮明的成員組成，以清新明亮的音樂風格與亮眼舞台表現迅速打開市場，自出道後人氣持續攀升，短時間內累積大量忠實粉絲。2025年推出的迷你專輯《COLOR》寫下亮眼成績，首週即締造銷量佳績一舉刷新多項紀錄，更榮獲「第40屆韓國金唱片獎」專輯本賞，展現出道不久便站穩主流舞台的新世代男團實力，此次台北線下簽名會正是《COLOR》宣傳期間特別為粉絲量身打造的重要互動活動，也象徵NCT WISH與NCTzen之間專屬的春日約定。1

NCT WISH 也對此次來台行程充滿期待，日前曾分享過去來台品嘗夜市小吃的難忘回憶，尤其對芒果冰的滋味至今仍念念不忘，直呼：「真的太好吃了！」團員們也透露，這次再度訪台，除了想品嚐看看能夠進補身體的薑母鴨之外，也希望能親自走訪九份，踩點被譽為《神隱少女》原型的經典景點，不論是美食還是旅遊行程，都讓團員們期待滿滿，最期待的還是與NCTzen搶先展開兩週年的甜蜜續攤，NCT WISH也隔空甜喊：「想你們！」

值得一提的是，2月21日正逢NCT WISH出道滿兩週年的重要里程碑，緊接登場的2月27日台北線下見面會，正是團體迎來兩週年後的「第一場粉絲面對面活動」，對 NCT WISH 與粉絲而言都別具象徵意義。粉絲們特別期待這場活動能夠凝聚《COLOR》所展現的青春繽紛色彩，如同NCT WISH與NCTzen一路相伴的情感縮影，見面會以「春風輕拂，幸福悄然盛開」描繪這次台北相聚的意義，邀請粉絲將這一刻收藏成只屬於彼此的珍貴回憶，主辦單位FANME也表示希望透過更細緻且富有溫度的互動形式，讓粉絲不只是見到偶像，而是真正留下難忘的青春片段，呼應《COLOR》所傳遞的能量與情感連結。

NCT WISH簽名會準備了許多一對一福利。FANME提供

NCT WISH簽名會福利公開。FANME提供

NCT WISH簽名會抽選特典活動曝光。FANME提供

「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」採取線上應募抽選制，規劃多項近距離交流內容讓粉絲能更深刻感受成員魅力。活動形式包含每位成員將抽選25名粉絲進行一對一簽名互動，另抽選20名粉絲參與一對一手渡明信片活動，以及限量5名名額進行合照，讓幸運粉絲留下難得的珍貴紀念；

此外本次應募亦準備多項限定福利回饋粉絲，包含FANME獨家特典自拍小卡，以及限量親簽拍立得、小卡、專輯與海報等收藏級好禮，FANME也溫馨提醒，完成專輯訂購後務必填寫指定的Google應募表單，方能取得抽選資格，中選名單將依官方通知為準。



回到原文

更多鏡報報導

「MZ文化總統」李泳知空降櫻花季 激動飆台語喊：水啦

ENHYPEN空降信義！ 上千粉絲徹夜守候 7缺1魅力不減中文喊「這2字」

大S重逢具俊曄早就「吃不下動不了」！醫曝關鍵原因：生二胎急速惡化

微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要