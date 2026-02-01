出道20多年首參加《大集合》！唐從聖「頭好撞撞」奪冠驚呆眾人

唐從聖（中）玩遊戲創出好成績。（民視提供）

《綜藝大集合》日前來到屏東潮州的城隍廟錄影，這裡是潮州唯一的城隍廟，由早期居民供奉的「境主公」發展而成，主祀城隍爺，象徵地方守護、秉公斷義，庇佑居民平安順利。這一集更是邀請出道二十年的唐從聖來到節目，第一次來到外景的他，表示很參加過節目的前身《綜藝大贏家》，但《綜藝大集合》是第一次，被問到為什麼會來？唐從聖笑回：「我來廟拜拜的」，笑歪眾人，唐從聖因為知道節目挑戰難度很高，來玩玩跟鄉親互動一下，感受一下節目魅力。

廣告 廣告

適逢農曆年前，主持人胡瓜應唐從聖「來拜拜的」，特地帶領大家到廟裡祈福，希望在新年到來前替觀眾消災解厄、討個好彩頭，製作單位應景準備了「祈福燒金紙」這個遊戲，參賽者們輪流擲筊，一旦有人擲出「聖筊」（一正一反），就有燒金紙的機會，一次一張放置金爐中化給神明，直到下一位參賽者擲出聖筊，成功燒完最後一疊，並燒掉特殊金紙的參賽者即為贏家。遊戲開始前，胡瓜訪問到一位國標舞老師，在音樂響起的瞬間，老師率先拉著太太翩翩起舞，沒想到才跳沒多久，胡瓜立刻衝上前「搶舞伴」，與國標舞老師旋轉對舞。正當兩人舞步越轉越起勁時，後方的媽媽們竟一個接著一個排隊，準備輪流與胡瓜共舞，突如其來的熱情場面讓胡瓜當場慌了手腳，現場觀眾也笑聲不斷。原本是競爭取勝的遊戲，畫風卻瞬間變成大型舞會，超級爆笑。唐從聖也挑戰「祈福燒金紙」遊戲，手忙腳亂也是都的全場大笑。

接下來的遊戲是「頭好撞撞」要以最快速度用頭撞破三顆球，秒數最低的參賽者會登上衛冕者寶座，如果後面的參賽者若有出現更低秒數的成績，即可淘汰寶座上的衛冕者，登上寶座。首先第一位參賽者是從南美洲來到台灣擺攤的觀眾，一開始就拿下了3.01秒的好成績，導致後面三位參賽者儘管拚盡全力都沒有辦法突破紛紛被淘汰，接下來上場的是一位白髮蒼蒼的63歲日本人，正當大家以為這是一場鬧劇的時候，沒想到他居然用迅雷不及掩耳的速度將三顆氣球撞破，把現場所有人都嚇壞了，現場歡呼雷動，以2.91秒的成績將原本的衛冕者給淘汰了，正當大家以為這個成績沒有人能突破時，出道二十多年唐從聖上場整個腎上腺素爆發，直接撞出了1.98秒的成績，成為了這場比賽的冠軍，超猛速度驚呆眾人。

更多中時新聞網報導

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英

關稅衝擊就學 政大急難慰助最高5萬

高鐵延伸爭議多 前交長槓現任