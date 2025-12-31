出道20年休團！Perfume《紅白》最後一舞「直接消失」 粉絲全崩潰

Perfume昨晚獻出休團前的最後一場演出，看哭歌迷。翻攝YT@nhk_music

日本電音夯團Perfume昨（12/31）在NHK跨年特別節目《第76屆紅白歌唱大賽》，完成「冷凍休眠」前的最後一場舞台演出，連續帶來〈Polyrhythm〉、〈巡ループ〉兩首代表作後，隨著宛如玻璃碎裂的影像特效，3人身影逐漸消失，讓歌迷與網友驚呼：「「就這樣消失了…」、「Perfume不見了！」、「真的要哭了！」一字一句充滿著不捨。

出道滿20年的Perfume由西脇綾香、樫野有香、大本彩乃組成，1999年在廣島成軍，2005年以單曲〈Linear Motor Girl〉正式出道。她們在去年9月宣布2026年起Perfume將進入「冷凍休眠」狀態。

Perfume昨晚在日本《紅白》陪歌迷共度2025年最後一天。翻攝YT@nhk_music

Perfume表演完隨著影像消失，讓歌迷超不捨。翻攝YT@nhk_music

三人分享這個決定是為了「以更強大、更酷的姿態迎接新挑戰」，才選擇在此時畫下階段性句點。而在休團消息發布後，成員西脇綾香（a-chan）也在去年11月幸福宣布已升格人妻，踏入人生新階段。

Perfume也很不捨得相伴20年的歌迷，期許地說「一起幸福」，許下新年願望。翻攝X@Perfume_Staff

昨晚的《紅白》舞台也讓粉絲看得超有感觸，Perfume也在2026年的新年一開始，就更新官方IG，除了附上3人「冷凍休眠」前的最後合照，也向歌迷感性喊話，「我們會過得非常幸福，所以也希望大家都要過得很幸福！衷心感謝一路支持我們的每一位，真的非常謝謝你們。」再次向粉絲道別。



