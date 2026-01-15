出道20年沒休息過！文佳煐突爆「身體有異狀」苦撐上戲

具教煥、文佳煐主演全新愛情鉅獻《之後的我們》。（圖／車庫娛樂）





「韓流女神」文佳煐10歲時就以童星的身分出道，在出道將滿20年之際，迎來《之後的我們》這部對她意義非凡的作品。面對首部主演的大銀幕之作，文佳煐表示：「可能是因為這樣，在電影試映會前就覺得有點心動又害怕。最近的電影都以較強烈的故事為主軸，這次我能以近期不常見的愛情作品作為電影主演出道作，這點讓我感到很開心！」

文佳煐曾演過多部愛情電視劇，她也認為和愛情有關的作品似乎是她最擅長的題材，她表示：「在那些作品中，可以看到我當時最漂亮的模樣，所以我很喜歡。對手演員疼愛地看著我的眼神，讓觀眾似乎也會以更疼惜的眼神看待我。」

文佳煐拍攝《之後的我們》甲狀腺出問題。（圖／車庫娛樂）

文佳煐拍攝《之後的我們》甲狀腺出問題。（圖／車庫娛樂）

文佳煐也認為，愛情作品是必須仰賴對手演員的題材，所以她將具教煥選為最棒的對手演員：「每當我和教煥前輩對戲時，總覺得他擁有很多我無法擁有的優點。因為我從小就開始演戲了，就有了一些連自己也不知道的固有習慣，但教煥前輩演戲時真的很自由奔放、游刃有餘。」

文佳煐透露，自己和所飾演的「正媛」相似度超過80％：「我和『正媛』一樣，很渴望實現自己的夢想，為了夢想真的十分努力，但都不想顯現自己很努力的模樣。我從10歲出道後從沒休息過，結果在拍攝《之後的我們》時因為甲狀腺出了問題、身體非常不舒服，但因為還是很想演戲，就還是繼續拍攝。」《之後的我們》1月16日在台上映。



