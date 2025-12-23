出道21年蜜雪單飛現身！少了薇琪「有點寂寞」 辛曉琪唱北流開金嗓

蜜雪少了薇琪認「有點寂寞」。（圖／彭振棠攝）

女子組合「蜜雪薇琪」成員蜜雪出道21年後首度單飛發行個人單曲，坦言少了搭檔薇琪感到有些寂寞，但理解對方目前在加州照顧孩子的生活。薇琪也在第一時間為蜜雪打氣鼓勵。蜜雪同時透露好友蕭亞軒身體狀況越來越好，正積極準備跨年演出。另一方面，辛曉琪也宣布將於明年3月首度登上北流舞台，並分享了面對音樂夥伴屠穎猝逝的心情，以及對北捷事件中英雄余家昶的敬佩之情。

蜜雪少了薇琪認「有點寂寞」。（圖／彭振棠攝）

出道21年的蜜雪近期以公益大使身分亮相，並推出個人單曲。她坦言單飛後感到不習慣，表示「有點小寂寞，因為以前都跟薇琪一起，所以有點不習慣，因為以前有薇琪在我旁邊」。儘管如此，蜜雪表示理解薇琪目前的生活狀態，回憶起兩年前合體時遇到的困難，蜜雪表示：「那時候就是遠距離錄音，其實宣傳困難重重。那我說沒關係，因為我可以理解她現在的經歷，就是我之前小孩還小的時候那個很忙碌的時期。」

蜜雪透露，薇琪現在在加州照顧孩子，同時持續教音樂。提到另一位好友蕭亞軒，蜜雪表示非常期待她的跨年演出，並分享蕭亞軒近況：「期待一下，因為她準備的超棒的。」對於蕭亞軒的身體狀況，蜜雪透露：「她最近越來越棒，復健順利。」

辛曉琪宣布唱進台北流行音樂中心。（圖／寬宏藝術提供）

同一天，辛曉琪也宣布將於明年3月首度登上北流舞台，希望以歌聲傳達「愛要及時」的訊息。辛曉琪分享了上個月音樂夥伴屠穎猝逝的難過經歷：「屠老師的事情，那天我有演出耶，那天我有演出，我下午接到電話，我就必須馬上調適。」她表示當天哭完後，趕緊冰敷熱敷再上台。因為這些經歷，辛曉琪對演唱會歌單進行了多次調整，經過8個版本才最終定下。

談到北捷事件，辛曉琪對余家昶表達了深深的敬佩：「我覺得他真的是真英雄啊，非常敬佩，而且哇，媽媽80歲了。」面對這些生命中的無常，讓辛曉琪有了更多的領悟。

